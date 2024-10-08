人民网斯德哥尔摩10月7日电 （记者殷淼）日前，由斯德哥尔摩中国文化中心举办的《时光流韵·中国戏剧艺术服饰展》在瑞典首都斯德哥尔摩拉开帷幕，吸引众多中国文化爱好者齐聚一堂品鉴欣赏。

中国歌剧舞剧院首席服装设计师阳东霖导览现场。 斯德哥尔摩中国文化中心供图

据介绍，《时光流韵·中国戏剧艺术服饰展》题材跨越中国汉、唐、宋等时期，将中国历代传统服饰通过当代设计的概括和提炼，结合舞台艺术，呈现出焕然一新的面貌，找到了传统和现代的平衡点，从而引发更多人对于传统文化的热爱。

当天，中国歌剧舞剧院首席服装设计师阳东霖应邀为服饰展开幕式做了专题讲座，并且向大家展示了其近年来具有代表性的精品戏剧服装，例如《只此青绿》《咏春》《昭君出塞》和《锦鲤》等。

参加《时光流韵·中国戏剧艺术服饰展》的中国文化爱好者。 斯德哥尔摩中国文化中心供图

戏剧服饰上浓郁的中国传统配色配上精美的刺绣纹样，让服饰变成了穿在身上的“文化”。阳东霖介绍说，舞剧《咏春》的服装，讲述的是国家级非遗的“咏春拳”和“香云纱”是如何通过戏剧服饰设计巧妙结合并呈现到剧中。

当地华人舞社成员表演《只此青绿》。斯德哥尔摩中国文化中心供图

活动现场，瑞典当地武术爱好者穿上《咏春》的服装进行了一段武术表演，赢得了满堂喝彩。身着舞蹈诗剧《只此青绿》原版服饰的当地华人舞社成员在现场用舞蹈向大家展示了这一抹充满东方审美的“中国极光”。

讲座最后，一名留学生穿上阳东霖设计的戏曲杨家将“大靠”进行体验和表演。现场瑞典观众禁不住称赞道：太美了！中国传统文化充满了魅力。现场很多留学生也表示，中国传统服饰之美走出了博物馆，通过这样特别的方式展现了出来，这一刻感受到了“文化自信”的力量。

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