人民网内罗毕10月7日电 （记者黄炜鑫 通讯员卢东方、王军杰、邓原淘）南苏丹瓦乌消息：日前，联南苏团指派考评专组对中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队进行2024年下半年战备能力评估，全面检验其军事行动能力素质，维和工兵分队以全优成绩顺利通过此次评估。

分队进行情况汇报。马骞摄

在此次战备能力评估中，联南苏团指派9人组成的评估组，采取现场听取汇报、综合情况演练、现地检查询问、查阅软件资料等方式，对我维和工兵分队的军事装备、训练水平、任务筹划以及应对突发情况等各项能力，进行了全面分析评估。

评估组对分队软件进行检查。马骞摄

为检验维和官兵遂行各类任务的能力素质，评估组还现场观摩了野外临时营地构设、直升机起降坪构筑、主补给线道路修复、伤员后送转移等一系列课目，作业过程中，维和官兵现场进行宿营构筑、作业区域防卫、操纵各类工程机械装备等各要素展示。

进行临时宿营地构筑。孙千摄

课目观摩结束后，评估组对维和工兵分队的组织结构、日常管理、后勤维持等十余类近百个项目，进行了深入细致检查，并实地查验了炊事给养库等各类保障设施。

核查组对工兵分队做出高度评价。马骞摄

通过全面评估分析，联南苏团评估组成员在总结中表示，维和工兵分队各项设施符合标准规范、营区防卫设置科学合理、遂行各项任务能力素质较强，以全优成绩通过此次战备能力评估。

标定作业区域点位。孙千摄

来自联南苏团西战区司令部训练处的核查组成员表示：“为中国工兵分队的官兵感到自豪，他们是非常专业的人，很高兴见到他们每一次的进步，即使这是本年度最后一次评估，他们也在非常专业和努力地工作。”

进行作业示范。孙千摄

分队官兵表示，接下来，他们将针对核查组提出的指导性建议，持续提升综合能力，继续完成好各项维和任务。

模拟突发情况。马骞摄

前期，维和工兵分队结合联合国下发的标准作业程序与上半年评估情况，针对性展开各项准备工作。根据任务区实时动态，进一步规范工程施工、后装保障、疾病防控等工作流程，进一步改建营区防卫设施，检修保养车辆装备，并结合当地局势，围绕营区遭袭等突发情况组织应急处突演练，调整完善特情处置方案，全面提升维和部队执行任务能力和战备水平。

进行“伤员”转运。马骞摄

(责编：王禹蘅、杨牧)