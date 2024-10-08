中国豫剧出海文化交流活动现场气氛热烈。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京10月7日电 （孙璐、叶习民、许可）“蹈仁履义天地敬，义薄云天垂丹青……”金秋十月，慷慨激昂的旋律与铿锵有力的唱词响彻日本大阪市立青少年中心，叫好声不绝于耳。

为庆祝中华人民共和国成立75周年，中国豫剧表演艺术家李树建率团访日，于4日在大阪举行中国豫剧出海文化交流活动，为旅日河南侨胞送来了亲切的乡音和浓郁的乡情，也向当地日本民众展示了中国优秀的戏曲文化。演出期间，李树建还邀请日本艺术家登台交流。通过艺术会友增进中日民众理解互信，将豫剧打造为两国文化交流的新纽带。

强大阵容大阪登台 精美演技震撼观众

经典唱段《抬花轿》。人民网 蒋晓辰摄

经典唱段《花木兰》。人民网 蒋晓辰摄

此次交流活动由河南李树建戏曲艺术中心主办，来自河南豫剧院二团、喷空剧场、新郑市豫剧团、河南明星擂主大爱剧团等艺术团体多名国家一级二级演员、优秀青年演员联袂出演，中国剧协副主席、河南省文联副主席、河南省剧协主席李树建亲自挂帅登台。

折子戏《程婴救孤》。人民网 蒋晓辰摄

折子戏《包青天》。人民网 蒋晓辰摄

耳熟能详的经典唱段《抬花轿》《花木兰》，催人泪下的折子戏《程婴救孤》，铁面无私的《包青天》，潇洒帅气的《大圣驾到》，以及压轴大戏《义薄云天》，看得观众们时而开心叫好，时而感动流泪，完全沉浸在豫剧带来的震撼中。日本舞者与民谣歌手也分别献上日本特色舞蹈和歌曲，带给观众完全不同的艺术享受。

压轴大戏《义薄云天》。人民网 蒋晓辰摄

日本舞蹈表演。人民网 蒋晓辰摄

除去演出，交流活动还特别增添了让观众们亲身体验豫剧表演的互动环节。在专业演员的指导下，现场报名观众短时间内便掌握和学会了台步技巧，跟随乐队的演奏进入角色。主办方还为每一名参与者送出了河南特产礼品。

观众们亲身体验豫剧台步。人民网 蒋晓辰摄

据悉，本次活动获得中国驻大阪总领事馆等各方支持，由日本龙之升中文台承办。演出开始前，河南李树建戏曲艺术中心总策划、国家一级导演张建萍带领演出团队反复进行彩排，无论从唱词的处理还是动作的细节都精益求精，力求呈现出一场高质量的演出。

张建萍导演在彩排过程中仔细观察演员的表现。人民网 蒋晓辰摄

交流活动结束后，观众们反响热烈，纷纷争相与演员们合影留念，期待今后还能再次在日本看到这样的演出。

一名旅日河南侨胞表示，现场看到的豫剧表演跟看电视的体验完全不同，十分震撼并大为感动，而亲切的乡音更是令人欲罢不能。“您真是演得好，唱得好，讲得好！”一位旅日华侨华人对着李树建竖起了大拇指。

豫剧出海传播中华文化 互动交流讲好中国故事

中国戏剧家协会副主席、河南省戏剧家协会主席李树建接受人民网采访。人民网 蒋晓辰摄

演出开始前，李树健代表主办方致辞时表示，他已29次率团在海外进行豫剧交流，本次也是自己第三次访日演出，意在为国际友人献上一台好戏，相信中国文化一定会越走越远，越飞越高。

李树建在演出后接受人民网专访时特别指出：“豫剧是中国传统文化的重要组成部分，此次赴日交流是豫剧的一次新长征，更是戏曲的再出发，今后还将带来更多惊喜，为内强河南精神、外树河南形象，提高中华文化国际影响力做出积极贡献。”他还透露，由于是首次随邮轮出海演出，八成演员都出现了晕船等症状，但大家克服身体状况欠佳的困难，仍旧以饱满的激情献上了精彩专业的演出，赢得了台下观众满堂喝彩。

300年豫剧登邮轮出海 开创海上文旅全新体验

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一，已有约300年历史。尽管属于地方戏曲剧种，但耳熟能详的旋律与通俗易懂的唱词使得豫剧在河南、河北、山东等地广为流传，被称为中国第一大地方剧种。2006年，豫剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。作为豫剧国家级非遗代表性传承人，李树建率团表演的豫剧唱词被翻译成多国语言走向海外，其主演的《程婴救孤》先后登上美国戏剧中心百老汇舞台、好莱坞杜比大剧院，将中国传统戏曲推向世界舞台。

李树建率团在爱达·魔都号邮轮倾情演绎豫剧。主办方供图

来自河南李树建戏曲艺术中心的特色文创产品。人民网 蒋晓辰摄

此次，李树建又率团登上首艘中国自主设计、自主建造的大型邮轮“爱达·魔都号”扬帆出海，开展对外文化交流活动，用一船好戏礼献祖国，讲好中国故事，传播中国声音。据悉，本次中国豫剧文化出海活动为期一周，自10月1日起从上海出发，先后抵达日本神户、大阪、高知等城市，10月7日返回上海。活动内容包括戏曲演出、文化讲座、文创展示、互动体验和文化交流等。

人民网了解到，国庆节期间，艺术家们在邮轮上的大都会剧场内演绎的沉浸式豫剧《程婴救孤》和《花木兰》等经典折子戏，深受游客喜爱；讲述《让豫剧走向世界》心路历程的讲座，让游客纷纷感叹豫剧强大的生命力与传播力；多种豫剧文创产品使得游客耳目一新；和豫剧演员一起体验戏曲装扮、面部彩绘等活动，则让游客们感受到传统戏曲文化的博大精深和演员付出的努力，对中华传统文化有了更深入的了解和认知。

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