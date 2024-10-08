人民网开罗10月6日电 （记者沈小晓）当地时间10月6日，随着最后一罐混凝土浇筑完成，由中国土木和中铁十五局联合承建的坦桑尼亚马古富力大桥主桥顺利合龙。至此，经过4年多的持续施工，这座非洲最长矮塔斜拉桥实现全线贯通，全线竣工通车进入倒计时。

马古富力大桥合龙现场。中土东非公司供图

马古富力大桥位于非洲最大湖泊维多利亚湖南岸，全长4.66公里，双向4车道，设计时速120公里，主桥为520米三塔双索面矮塔斜拉桥，主梁共分123个节段，采用挂篮悬臂浇筑施工。

整个建设过程中，项目团队不断研发绿色建造施工技术，获得授权专利技术10项、国家级一等施工工法1项，填补了多项技术空白。尤其首次在非洲应用了自主研发的水中承台吊箱一体式柔性止水施工技术，整个承台施工过程没有任何水下浇筑，最大程度降低建筑施工对湖水水质的影响，有效保护了非洲人民的“母亲湖”。

马古富力大桥合龙现场。中土东非公司供图

在施工过程中，建设团队严格执行质量控制标准，对合龙段高差调整、临时锁定、混凝土浇筑和预应力张拉等一系列关键工序进行了严格的质量把控，最终实现了主桥的毫米级高精度合龙。

作为坦赞铁路的建设者，中国土木扎根东非大地，继承并发扬“坦赞铁路精神”，深入开展价值创造行动，多年来积极履行社会责任。自项目开工以来，为当地培养了200多名管理人员和技术工人，每年创造1600多个就业岗位，带动了当地近20个分包商和超过100个供应商参与项目建设。定期组织当地员工进行技能培训，为当地培养了大量的钢筋工、电焊工、木工、混凝土工等一些技术工种，为坦桑尼亚工人提高基础建设水平，起到了积极的助力作用。同时积极为当地在校学生提供参观学习的机会，多次迎接达累斯萨拉姆大学、ERB实习工程师访问学习，为当地培养了桥梁建设人才，展现了中国企业的责任与担当。

马古富力大桥合龙现场。中土东非公司供图

马古富力大桥是坦桑尼亚国家重点项目，全线合龙后将开展沥青摊铺及附属工程施工，预计将于2024年年底竣工通车，建成后将成为维多利亚湖上首座桥梁工程，对提升坦桑尼亚国家形象、推动当地社会经济发展有着重要意义。

(责编：王禹蘅、杨牧)