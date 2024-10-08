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海外看中国｜中国是发展中国家的榜样——访纳米比亚国民议会议长

2024年10月08日09:41 | 来源：新华社
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新华社温得和克10月6日电 题：中国是发展中国家的榜样——访纳米比亚国民议会议长

新华社记者陈诚

这是2024年5月31日，纳米比亚国民议会议长彼得·卡贾维维在首都温得和克出席会议的资料照片。新华社记者 陈诚 摄

纳米比亚国民议会议长彼得·卡贾维维日前在首都温得和克接受新华社记者专访时说，新中国成立75年来，中国在经济、科技、基础设施等领域取得了一系列巨大的成就，中国已成为发展中国家的榜样。

卡贾维维表示，自己非常自豪能够见证这一转变。他强调，中国的成功得益于中国共产党的领导。“有时我们会思考，中国是如何在如此短时间内取得这些成就？答案无疑在于中国共产党的领导以及国家领导层的远见卓识。”

他强调，9月举行的中非合作论坛北京峰会取得了圆满成功，中国承诺在接下来几年内，帮助非洲国家不断提升在国家治理、基础设施、教育、农业等方面的能力，这非常契合“全球南方”国家的需求和愿望。

谈及纳中关系时，卡贾维维强调，中国是纳米比亚最亲密的盟友和合作伙伴。纳米比亚将一如既往地坚定支持一个中国原则。他表示，不论是纳米比亚独立前还是独立后，中国都是纳米比亚的全天候朋友、兄弟。中国企业修建的港口、铁路、道路不仅为纳米比亚经济发展起到了关键作用，还为南部非洲发展共同体（简称“南共体”）的发展作出了重要贡献。

他说，纳米比亚地理位置优越，广阔的海岸线为博茨瓦纳、赞比亚等内陆国家提供了重要的进出口通道。中国提出的共建“一带一路”倡议将把这些国家通过道路连接起来，推动南共体经济发展。

卡贾维维希望在中国伙伴的帮助下，纳米比亚能创造更多就业机会，更好地为年轻人赋能。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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