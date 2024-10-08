新华社德国慕尼黑10月7日电 专访｜中欧“要互相支持，而非相互阻碍”——访德国巴伐利亚州副州长艾旺格

新华社记者李函林

“我们坚决反对对中国电动汽车加征关税，希望中国汽车能够继续出口到欧洲。”德国巴伐利亚州副州长兼州经济、发展和能源部长胡贝特·艾旺格日前在接受新华社记者专访时如是说。

10月4日，在比利时布鲁塞尔，车辆驶过欧盟委员会大楼。欧盟成员国4日就欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁进行投票。欧洲多方强烈反对欧盟对华电动汽车加征关税，认为此举不利于提升欧洲车企竞争力，也无助于欧盟绿色转型目标，呼吁继续与中国磋商。新华社记者赵丁喆摄

针对欧盟委员会对中国汽车产业采取的贸易保护主义措施，艾旺格强调：“欧洲正在考虑限制中国汽车工业的措施，但巴伐利亚州政府并不支持这样的政策。我们主张的是互相支持，而不是相互设置障碍。”

艾旺格表示，巴伐利亚州坚决反对对华“脱钩断链”，并愿进一步加强与中方在经贸、研发等领域的合作。

艾旺格认为，良性竞争能够促进共同进步，而公平竞争是合作发展的重要基石。他说：“在公平竞争的基础上，没有任何因素能够阻碍我们未来进一步深化合作。”

“如果经济联系变得复杂，合作将更加困难，进而阻碍企业成功。”艾旺格说，“我们有许多跨国公司在中国运营，如宝马、西门子等。与此同时，越来越多中国企业在巴伐利亚设立了分支机构。我最近也与这些企业进行了对话，讨论如何深化理解、共同发展，并扩大对双方市场的投资。”

9月11日，人们在德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会上参观吉利展台。为期5天的法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会10日开幕。吉利、比亚迪等多家中国电动汽车品牌首次集体亮相，被德国媒体和业内人士视为本次展会一大看点。新华社记者张帆摄

“中国在全球范围内取得的巨大出口成就，值得称赞。中国产品不仅便利了我们的生活，也促进了经济繁荣。”艾旺格对中国企业积极参与巴伐利亚和德国市场表示欢迎。

艾旺格说，中国是巴伐利亚最重要的贸易伙伴，双方经济关系近年来不断加深。他透露了即将率团访问中国的计划，希望借此机会深化双边经贸关系，并就交通、安全和经济政策等重要问题与中方展开讨论。

“我在2019年有幸亲眼见证中国的发展，对再次访华充满期待。”他说，将围绕人工智能和氢能等话题与中方展开交流，以进一步加强经济合作。

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