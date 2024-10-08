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跨越700多年，新时代“马可·波罗”用双眼见证更真实中国！

2024年10月08日09:35 | 来源：央视新闻客户端
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700多年前，一位来自意大利的著名旅行家，将中国文明带到了西方，大大推动了古丝绸之路两端的相识相知，他就是马可·波罗。

700多年后，马可·波罗的一位忠实追随者，再次从意大利的威尼斯出发，决心沿着前辈的足迹，用双脚丈量丝路上的每一寸土地，用双眼见证更加真实的中国。她名叫维娜·卡玛洛塔，也被人们亲切地称为新时代的“马可·波罗”

历时850多天、穿越欧亚大陆14个国家、行程长达2.2万公里……这是两年多来，年过七旬的维娜收获的“丝路旅程”。

今年8月29日，在中国人民的热情欢迎中，维娜通过伊尔克什坦口岸，踏上了中国，这片她梦寐以求的土地。

对中国文化的向往

源于20多年前的经历

对于中国文化的向往，可以追溯到20多年前。当时，一名来自北京的留学生居住在维娜家中，在和这位留学生学习中文的过程中，维娜开始对中国文化产生浓厚的兴趣。

真正的中国文化究竟是什么样？自2000年开始，维娜开始反复阅读《马可·波罗游记》，试图从中找到答案。

意大利徒步旅行家 维娜·卡玛洛塔：我来中国很大的一个动机就是马可·波罗，他在中国生活了很多年，他把自己的所见所闻，以及对东方文化的理解带到了意大利。

在阅读中，维娜萌生了徒步重走古丝绸之路的想法，而且随着时间的推移，想法越来越浓烈。

追寻马可·波罗足迹

重走古丝绸之路

2022年4月26日，维娜终于从意大利威尼斯启程了。随身只背了一个20公斤重的背包，除了换洗的衣物和一些药品，几乎没有一件多余的物品，然而，《马可·波罗游记》、威尼斯市、中国平安香囊却永远伴随在她身边。

在抵达中国前，她先后穿越了斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚等14个国家，虽然还没有踏上中国的土地，却在沿途一些国家，就已感受到了中国文化的魅力。

见证共建“一带一路”

倡议下的中国印记

遇到会说中国话的当地人，这一幕是维娜抵达克罗地亚，探访马可·波罗年幼时曾经居住过的小岛时遇到的经历。

不止于此，她在克罗地亚还恰巧途经了中国企业承建的佩列沙茨大桥，这座长2.4公里的跨海大桥，实现了克罗地亚连接南北国土的夙愿，还把马可·波罗幼时曾经居住过的小岛和大陆连接了起来。

两年多时间里，维娜也见证了共建“一带一路”倡议下的中国印记。

意大利徒步旅行家 维娜·卡玛洛塔：在沿途的一些国家，我看到了一些中国企业承建的项目。它们改善了当地的交通，帮助了一些国家的经济发展，也让我的旅程便捷了不少，这很了不起。

对照《马可·波罗游记》

发现中国新变化

维娜随身带着一本翻看得很旧的《马可·波罗游记》，随时将她一路上的见闻写在书的空白处。

踏上中国的土地后，维娜批注的内容越来越多。学着演奏民族乐器，亲手制作馕饼，参观古丝绸之路文物以及《马可·波罗游记》中记载的汗血宝马，她发现了很多马可·波罗曾经发现的事物，同时又发现了一些新的变化。

意大利徒步旅行家 维娜·卡玛洛塔：在马可·波罗的那本书里面，他在沙漠中旅行是非常艰难的，他自己也遇到很多危险，有时走很长的路，才能到一个有驿站的地方。但在如今的新疆，沙漠中的铁路和公路越来越多，还有丰富的物产和这么热情的人们。他遇到那些困难，现在都不是什么大问题了。

希望把真实的中国

分享到遥远的欧洲

维娜一直想做一件事——把她看到的真实中国，通过海外社交媒体分享到遥远的欧洲。她说，一些欧洲媒体上报道的中国，和她实际看到的是截然不同的。所以，她觉得自己有责任介绍一个真实的中国，让更多人更全面地了解这个国家的历史与文化。

意大利徒步旅行家 维娜·卡玛洛塔：真正来到一个国家，才能真正了解这个国家的文化，才能够和这个国家真正友好地、更近距离地去沟通。我希望把我途中的一些经历分享出去，让世界看到一个更真实的中国。

荣幸与新中国同岁

祝中国朋友快乐

在结束新疆的行程后，维娜将沿着古丝绸之路，穿越甘肃、陕西、福建、广东、北京等17个省份的30余座城市。

在中国国庆节前夕，维娜受邀来到中国的首都北京。当得知新中国迎来的也是第75个生日时，刚刚在新疆度过自己75岁生日的维娜，感到非常开心。

意大利徒步旅行家 维娜·卡玛洛塔：和新中国的生日一样，我感到非常荣幸和快乐，我希望和你们一起再过一个生日，祝愿所有的中国朋友都能快乐。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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