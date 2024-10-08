新华社开罗10月7日电 题：中东战火考验人类良知

新华社记者陈梦阳 王尚

10月7日，新一轮巴以冲突在无尽的硝烟与惨痛的伤亡中来到了一周年的节点。

一年来，加沙地带已经变成“人间炼狱”，人道主义危机史所罕见。据统计，以色列在加沙地带的军事行动已造成巴方约4.2万人丧生。为躲避战火，90%以上的居民在加沙各地辗转流离，寻找安全的落脚地，但加沙早已无安全可言。

除了直接的人员伤亡，加沙地带的基础设施也遭到严重破坏，医疗、教育、供水等民生系统濒临崩溃，疾病威胁如影随形，就连脊髓灰质炎这种在世界大多数地区绝迹的疾病也在加沙卷土重来。

停火止战的呼声和努力从冲突伊始就没有停止过，但和平始终没有到来。不仅如此，巴以冲突的外溢效应还不断扩大，从叙利亚到也门再到伊朗，地区热点交织共振，连日来不断升级的黎以冲突成为最新例证。联合国秘书长古特雷斯警告说，中东地区正被拖向悬崖的边缘。

10月6日，在加沙地带北部杰巴利耶，人们坐在建筑废墟附近。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

这一年里，“历史首次”和“史上罕见”的冲突和袭击事件不断上演，使长期动荡的中东陷入更加复杂的安全环境。

解决巴以冲突乃至中东地区正在同时上演的各类冲突，需要当事各方及国际社会携起手来，真正以苍生为念，以长久和平为目标，采取切实可行的措施停火止战，而当务之急则是终结“暴力循环”。一年来的冲突事实不断证明，武力不能带来安全，更无法通往和平。实现真正的和平，必须彻底放下以武力解决争端的执念。

立即实现持久停火，是加沙民众的迫切期盼，也是国际社会的压倒性共识。联合国安理会6月10日通过第2735号决议，呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火。决议敦促以色列和哈马斯“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。在第79届联合国大会一般性辩论上，多位国家领导人在发言中强烈要求以色列立即停止军事行动。

落实“两国方案”是解决中东问题的唯一可行出路。接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国，让巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，为落实“两国方案”提供国际保障，是国际社会刻不容缓的责任。只有尽快召开更大规模、更具权威、更具实效的国际和平会议，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，才能最终实现巴以两国和平共处。

10月6日，在加沙地带北部杰巴利耶，一名男子站在建筑废墟上。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

当前中东地区局势岌岌可危。域外某些西方大国应为推动中东地区长治久安作出真诚努力，拿出实际行动，制止冲突进一步升级以至将整个地区拖进战火深渊。而不是仅从自己的利益出发，表面上调停的架势摆得足足的，背地里却煽风点火，甚至给冲突方送军援递刀子。

中东不稳，天下难安。新一轮巴以冲突爆发整一年，黎巴嫩战火又起，让整个世界都付出了沉重的代价。战争考验人类的良知与正义，和平需要各国的智慧与决心。希望所有热爱和平、主张正义的国家一道，切实加大劝和促谈的努力，共同推动战火早日平息。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)