新华社北京10月7日电 日本媒体6日披露，位于东京都的驻日美军横田基地8月或外泄有害污水，而东京都政府事发一个月后才知情。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

据日本富士新闻网报道，日本防卫省近期告知东京都政府，今年8月暴雨期间，美军横田基地储水池中含全氟和多氟烷基物质的污水溢出，部分污水可能通过排水沟流到基地外。

东京都政府和横田基地所在地方政府对此表示强烈愤慨，批评日本政府在事发一个多月后才告知相关信息。东京都政府4日要求防卫大臣中谷元同美军交涉，进入基地展开调查。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

横田基地距离东京市中心大约40公里。去年7月，美军承认该基地发生过含有全氟和多氟烷基物质的灭火剂泄漏。在基地附近的东京都多摩地区，超半数受检者血液检测显示相关物质超标，据信受此影响。

全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，被称为“永久性化学物”。专家指出，长期大量饮用遭这类物质污染的水可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。

去年以来，日本冲绳县、大阪府和东京都等地接连曝出水体中全氟和多氟烷基物质含量超标，附近居民血检异常。由于事发区域大多邻近驻日美军基地和日本自卫队基地，这些基地被视为可能的污染源。（张旌）

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