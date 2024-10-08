新华社斯德哥尔摩10月7日电（记者郭爽）瑞典卡罗琳医学院7日宣布，将2024年诺贝尔生理学或医学奖授予两名美国科学家维克托·安布罗斯和加里·鲁夫坎，以表彰他们发现了微小核糖核酸及其在转录后基因调控中的作用。

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2024年诺贝尔生理学或医学奖公布现场，屏幕显示奖项得主美国科学家维克托·安布罗斯（左）和加里·鲁夫坎的照片。新华社记者 彭子洋 摄

评奖委员会在当天发布的新闻公报中说，微小核糖核酸是一类在基因调控中起关键作用的核糖核酸分子。两名科学家通过对秀丽隐杆线虫的突破性研究揭示了一种全新的基因调控机制，事实证明这对包括人类在内的多细胞生物非常关键。微小核糖核酸正在被证明对生物体的发育和功能至关重要。

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2024年诺贝尔生理学或医学奖公布现场，屏幕显示奖项得主美国科学家维克托·安布罗斯（左）和加里·鲁夫坎的照片。新华社记者 彭子洋 摄

评奖委员会成员、卡罗琳医学院教授斯滕·林纳尔松当天接受新华社记者采访时表示，基因调控是一个非常重要的基础机制，两名科学家的工作是一项非常重要的基础性发现，揭示了一种之前未被理解的机制，这对于理解我们身体的运作至关重要。

这是10月7日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2024年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社记者 彭子洋 摄

他说，在这项发现之前人们认为基因调控已经基本被理解了，但微小核糖核酸的发现展示了基因调控中还有另一层新机制。“我认为这很有趣，生物学往往就是这样，当你认为已经理解了所有的东西时，结果却发现系统还存在着完全不同的维度。”林纳尔松说。

维克托·安布罗斯于1953年出生于美国新罕布什尔州，1979年获得麻省理工学院博士学位，并于1979年至1985年期间从事博士后研究，现任职马萨诸塞大学医学院。加里·鲁夫坎1952年出生于美国加利福尼亚州，1982年获得哈佛大学博士学位，现为哈佛大学医学院遗传学教授。

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