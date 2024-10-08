离开北京的前一晚，19岁的日本大学生松藤爱实挎着印有《千里江山图》的帆布包，和几位同伴一起去王府井购物。

玩偶、桂花乌龙茶味的夹心饼干、绍兴黄酒……一小时过去了，包里装满了她和朋友选购的商品。

“这幅画展现了群山连绵的壮观景象，想到创作出这件作品的画家和我年龄相仿，就不由想知道他经历过怎样的人生。”松藤爱实说，她准备回日本后，带着这个包通勤上学。

“在中国和日本购物体验最大的不同是用二维码就能支付，有中国朋友告诉我，已经有三年没有带现金去买东西了，这对我来说是不可思议的事情。”她说。

近日，应中国人民对外友好协会邀请，四个日本青年代表团以不同主题和路线访问了中国。他们有的访问少林寺，体验中国功夫；有的前往上海博物馆、三星堆和故宫，感受中华文明的悠久璀璨；有的参观中国共产党历史展览馆、奥运会场馆，追寻中国的现代化进程；也有的走进各地高校，和中国同龄人交流。

据悉，近400名日本青年参加了此次活动，绝大部分是“00后”并首度来到中国。松藤爱实是其中的一员，这也是她第一次走出日本。

回顾在中国一周的旅途，松藤爱实说，夜游黄浦江时，她觉得上海非常现代化，比日本的很多城市美；在北京爬居庸关长城时，她一度想放弃但还是坚持了下来。在她看来，中国是一个传统和革新交融的地方，在不同的地方，都能看到各自的特色。

“孔子的教诲，在中国是触手可及的”

从上海飞往山东的航班上，就读于日本中央大学中国语言文化专业的新井真爱，惊喜地发现机舱内饰上印有《论语》的经典选段。

据悉，作为“空中孔子学堂”的一部分，2017年，山东航空在每架飞机上张贴了16篇《论语》选段，并结合机上杂志、活动等为旅客提供充实的文化体验。

“在日本，大多数人会在中学课堂上学习《论语》。我学过‘学而时习之，不亦说乎’。当时，我还是个中学生，觉得孔子的想法很有道理。”新井真爱说，在飞机上恰好看到这句，感到格外亲切。

“这也让我意识到，孔子的教诲，在中国是触手可及的。”新井真爱说。

村上实来在上智大学学习德国文学，机舱中的孔子名言也给这位平日研究黑格尔等德国哲学家的日本青年带来了不少启发。

“我热爱中国这个国家，并且在这里度过了一段美好的时光。”她说，孔子的话充满哲理，体现出了深思熟虑，让她能更客观地审视自我，并激发更多创造力。

在北京第二外国语学院，来自日本学习院大学的早川菜沙穿上戏服，体验了京剧的舞水袖。她希望未来有更多这样的机会。“日本和中国有着各种历史交流，许多日本文化也源自中国。我想体验中国古人创造的文化以及对日本文化产生影响的文化。”

来自开智国际大学的栈敷真惟出生在一个三代人都酷爱书法的家庭。这次，经由书法老师推荐，她来到中国。

“许多古老的建筑依然屹立，显示出人们对优秀传统文化的重视。”栈敷真惟说，希望再次来到中国，深入研习中国的书法名碑。

“对于在日本学习书法的学生来说，能看到这些石碑简直是一种梦想。”她充满期待。

“我深刻感受到中国力量”

国家速滑馆“冰丝带”由22条晶莹的丝带造型曲面玻璃幕墙环绕。坚硬的冰和柔软的“丝带”呈现出“至柔至刚”的意象，展现独特的中国文化和中国审美。

“一开始光听说是‘冰丝带’，但没有具体的印象。来了后发现的确设计体现出了丝带的美感，觉得这个设施非常美丽。我在大学学习设计专业，这座充满美感的建筑给了我很多启发。”来自女子美术大学的仓本居理说。

北京外国语大学的研究生王怡凡此次跟随代表团之一担任交流协调的工作人员，一些日本学生对中国新事物的好奇心给他留下深刻印象。“爬长城的时候，一个日本女学生举着手机的支付界面告诉我，昨晚她成功骑着共享单车出去玩了。据说，在日本没有共享单车，所以她特别兴奋。”

来自富山县的渊上理音目前就读高二，她是此次四个访华日本青年代表团中年纪最小的成员。受到父亲书架上关于三国的书籍启发，她对中国历史产生了浓厚兴趣，并自学中文。过去一年里，她在全日本汉语演讲比赛获得高中组第一名的成绩。在大学读医学则是她下一个追逐的梦想。

枸杞面包，陈皮拿铁，党参、黄芪花粉中采集的蜂蜜，添加了石斛、佛手的月饼……这些琳琅满目的产品都是同仁堂为开拓年轻化的健康消费市场而在“知嘛健康”零号店推出的。“这让中医药更加贴近人们的日常生活，并且焕发出新的活力。”渊上理音说，中医是医学很重要的一部分，她希望能够进一步学习中西医的知识。

时值新中国成立75周年前夕，日本创价大学97名师生走进中国共产党历史展览馆，探索新中国的发展历程。观看完介绍中国各地风光和科技成就的《飞越中国》《追梦中国》两部影片，他们报以热烈掌声。

“许多日本人对中国的印象还停留在2008年北京奥运会，但中国在此后继续飞速发展。他们不知道中国拥有如此广阔的自然景观、美丽的城市和众多的高楼大厦。”创价大学学生平林胜说，通过参观党史馆，他看到中国执政党是如何建设和管理新中国，感受到了中国领导人的魅力，他推荐所有想了解中国的日本人到这里看一看。

创价大学学生石川樱表示，她感受到中国发展变化非常迅速、中国的现代建筑非常有气派，期待中国取得更大发展。

创价大学副理事长秋谷芳英介绍，大学创始人生前致力于推动两国友好，学生也都坚定传承遗志。为了更好做到这一点，学生们都希望通过此访认真学习中日历史。

“正因为（中国的）前辈先贤着眼长远，才有了今天中国的发展。我深刻感受到中国力量。”曾多次来华访问的秋谷芳英也是首次走进党史馆，他表示，中国铭记历史、面向未来，令人起敬，相信学生们能够认识历史，并结合亲眼见到的中国发展姿态，更好地理解当前中国如何在中国共产党领导下不断取得新的发展。

“开始觉得中国是一个非常有魅力的国家”

2004年，年仅19岁的作家绵矢莉莎获得了日本文学的最高荣誉之一芥川奖。此次，她带领90位日本青年，乘坐飞机、高铁，访问了上海、山东和北京。

绵矢莉莎说，她第一次来中国的时候，感触并不深，但在之后喜欢上了中国文化，看了很多中国电影，并开始学习汉语。她曾随在清华大学访学的家人在北京居住了一段时日，最难忘的就是冬季在海淀区结冰的湖面上滑冰，她现在有更强烈的愿望再次访问这座她深情所系的城市。

仓本居理也与上海有段渊源。“5岁之前，因为我爸爸被派到上海工作。那时我的中文可能比日语还好，而且我当时以为自己是个上海人。”上海的高楼大厦、对小朋友特别好的叔叔阿姨至今仍在她记忆最深处。

有些代表团成员通过这次访问再次加深了对中国的情感，而有些成员则是首次对这片未曾踏足的土地产生了真切感悟。

“非常坦诚地讲，来之前，我对中国的印象并不是很正面，比如以为中国人很冷淡。但来了后我发现中国人非常善良，对我们也非常友好。”在东洋大学学习计算机编程的森辽大说。正因为这样，他希望未来能学习与中国有关的课程。

而来自东京的白子纯那自高中开始学习中文，原因是“中文发音很优美”，并越来越感兴趣。在大学，她选择了中文专业，并在全日本汉语演讲比赛的大学生组中位列优胜者。

“在日本容易听到关于中国消极的描述，但我知道肯定不会只有不好的一面。就像在日本人中也有各种各样的人。”她告诉记者，她感受到中国的先进技术与悠长的历史，每一次体验都勾起了好奇心，希望今后也能继续通过这样的活动继续加深和中国朋友的友谊。

“在中国访问期间，我与许多导游、店员和学生交谈，大家都非常友好，对我这个中文不太流利的人也给予了很多关怀和理解。”新井真爱说，此行让她深切感受到了中国人的温暖。

两国的同龄人，也通过面对面的交流，增进了彼此的相知。

“我喜欢练书法”“我喜欢这个牌子的中国零食”“我曾经花三个小时跨县跑步”“有喜欢狗的同学吗，我们可以做朋友”……一场活动中，日本青年和中国同龄人交流彼此的生活。

来自宫崎骏母校学习院大学的早川菜沙说她喜爱漫画，这让她很快和周围的中国大学生找到了共同话题。

“我尝试了蜜雪冰城的奶茶，听说它很受中国同龄人欢迎。甜度刚好，非常好喝。”栈敷真惟说，这次访问是非常宝贵的体验，她和身边的中国大学生几乎无话不谈，中国的大学校园也让她感到很新鲜，日本大学普遍不提供宿舍，而中国大学校园里有很强的生活气息。

“在这次旅行中，我了解了中国城市的传统文化、人民的友善以及活力。这是我不亲身来中国就无法感受到的。”栈敷真惟说。

“好一朵美丽的茉莉花……”在中国传媒大学交流期间，大阪大学的平林大季带领十几位日本“00后”用标准优美的中文演唱了在中国家喻户晓的《茉莉花》。

“我们想通过学唱这首中国家喻户晓的歌加深对中国文化的了解，同时表达对中国的敬意。为了确保演出顺利，我们在来中国之前就开始练习了。”平林大季说。

“在这一周里，我接触了许多中国人并感受到了他们的友好。无论是在迷路、语言不通时，还是在文化差异中感到困惑之际，都有人伸出援手。”早川菜沙说，她深深感受到了中国人民的热情，开始觉得中国是一个非常有魅力的国家。（翟翔 肖月）

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