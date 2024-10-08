新华社曼谷10月7日电（记者高博 林昊）一大早，曼谷大皇宫售票处就热闹起来，购票游客排起长龙，工作人员不时疏导人流。在大皇宫门口，记者遇到了28岁的中国游客黄丽娟。中国“十一”长假期间，她和三个同伴选择了自由行来泰国旅游。

“我们四个人都是第一次出国玩，之所以选择泰国，一是因为免签很便利，再就是航班很多，交通便捷。”黄丽娟说，来泰国想感受不一样的风土人情，在曼谷打卡大皇宫和郑王庙，还会去普吉岛。

大皇宫中文导游戴叻告诉记者：“中国游客对泰国的历史文化和饮食比较感兴趣，我很高兴向中国游客介绍泰国。最近赶上中国假期，来旅游的中国游客比平时多，现在一般早上带两个团，下午带两个团。”

2024年3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿拍照。新华社记者王腾摄

这几天，无论是泰国首都曼谷大皇宫、郑王庙等知名景点，还是芭堤雅、普吉岛等海滨度假胜地，都有不少中国游客。

记者在芭堤雅采访了来自广西的吴间玲，她选择了跟团游来泰国。吴间玲说，一直听说泰国是微笑国度，在前不久南宁举行的中国-东盟博览会上也看到有关泰国的介绍，很是心动，国庆假期便来泰国看看不一样的风景。

泰国观光协会秘书长阿迪·猜拉达那农表示，旅游业是泰国的支柱产业，泰国一直是中国游客最喜爱的旅游目的地之一。新冠疫情暴发前的2019年，有超过1000万中国游客涌入泰国，占泰国全年国际游客数量的四分之一。

“泰国拉动经济要靠旅游业，而我们旅游业最大的市场客源国就是中国，所以无论是泰国政府还是民间旅游机构，都对中国游客高度重视。”阿迪说。

2024年3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城拍照。新华社记者王腾摄

今年3月1日，中泰互免签证协定生效，两国迈入“免签时代”。得益于这一利好政策，中国游客赴泰旅游不断升温。为了吸引更多中国游客来泰国旅游，泰国国家旅游局在9月和10月推出了“你好月”活动，推出与中国知名在线旅游平台联合促销等措施，提供更多旅游优惠。

泰国旅游与体育部数据显示，今年1月至9月，泰国累计接待外国游客超过2600万人次，创造旅游收入1.21万亿泰铢（1美元约合33泰铢），其中中国游客达525万人次，稳居榜首。据泰国国家旅游局预计，今年“十一”长假期间，预计最多有18.3万名中国游客前往泰国，创造51亿泰铢的收入。

泰国旅游与体育部长索拉翁·天通接受新华社记者采访时表示，泰国欢迎世界各地游客，尤其是中国游客的到来，会尽一切努力保障游客在泰国的安全，让游客获得更安全、更有品质的旅行体验。

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