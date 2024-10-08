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法籍教师：我对中国一见钟情，中国人包容、友好又善良｜我的中国记忆

2024年10月08日09:25 | 来源：中国新闻网
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中新网北京10月7日电（(巩微微）2024年10月1日，中华人民共和国迎来75周年华诞。北京外国语大学法籍教师王钰花 (Fleur Chabaille-Wang)在接受中国新闻网的独家采访时，分享了她与中国独特的情缘。她说，自2010年第一次来到中国时，就对中国一见钟情。

“中国人非常包容、友好和善良。”她评论道。作为一名外国人，她每次遇到困难，总会有人主动向她提供帮助。

王钰花由于语言不通，工作多有不便，中国同事便主动帮她处理一些学校行政工作。她说中国人对外国人接纳程度很高，自己在中国生活得很开心。

自从2017年定居北京， 她真切地感受到，中国很安全，这里环境优美，工作机会也更多，老百姓的日子过得很和睦。

王钰花见证了十多年来中国经济快速发展。在她看来，中国人一直为美好的未来奋斗，努力实现自己的梦想。她很佩服中国人的这种奋斗精神。

王钰花赞赏中国提出的讲好中国故事。她说，讲好中国故事，才能让世界更好地了解中国。

她看到，许多法国人对中国的巨大变化还不了解，他们对中国的印象还停留在上世纪70年代，所以她经常与她的法国朋友分享自己的中国经历，向法国人讲述真实的中国情况。

她认为，中法两国人民，因为独特的文化而相互吸引、相互尊重、相互影响。促进中法文化交流，不仅需要语言的沟通，还需要了解彼此的国情、政治、经济发展、文化特点等。

作为一名教师，她感到自己有责任培养具有政治素养、人文素养的跨文化传播人才，为中法友谊做出贡献，为此，她每学期设计的课程内容都十分丰富，涵盖两国的政治、社会和教育，让学生们深入了解中法政治，洞察中法思维方式的细微差异。

今年是中法建交60周年，王钰花衷心祝愿两国的文化交流能够持续深入，续写中法交流百年新篇章。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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