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海外看中国｜“中国总带给我惊喜”——访阿根廷-中国民间合作协会执行主席迭戈·马尔克斯

2024年10月08日09:23 | 来源：新华网客户端
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新华社布宜诺斯艾利斯10月6日电 题：“中国总带给我惊喜”——访阿根廷-中国民间合作协会执行主席迭戈·马尔克斯

新华社记者蒋彪

“中国总带给我惊喜。”阿根廷-中国民间合作协会执行主席迭戈·马尔克斯日前在接受新华社记者视频专访时表示，他23年前首次访华，此后三十多次中国之行给他留下了许多难忘回忆。

马尔克斯告诉记者，他对中国的对外开放进程尤为感兴趣，“从在东南沿海设立经济特区、进行经济改革与对外开放，到逐渐扩展到天津、上海等地，再到切实看到这能给人民带来更多福祉后，又进一步向内陆地区拓展。中国这种务实的做法让人印象深刻”。

马尔克斯走访过中国大部分省区市，访问中国西藏自治区令他感触颇深。他说，自己出发前以为那里是偏远、原始、无人居住之地。但现实情况是，那里基础设施完备、通信信号良好。这完全颠覆了他受西方影响而产生的先入为主的观念。

“让我惊讶的还有中国科技飞速发展及中国民众拥抱科技的态度。从过去的现金找零，到今天的数字支付，我亲身经历了中国的技术变革。中国民众，无论老少，拥抱并愿意改变和进步，接受新鲜事物的态度令人惊叹。”马尔克斯说。

马尔克斯说，上述变化反映了中国从传统经济发展向创新经济发展的转变。在他看来，中国提出的高质量发展和高水平对外开放等理念是“各国未来对华合作的关键所在”。

今年是中国与阿根廷建立全面战略伙伴关系十周年。马尔克斯说：“过去十年，阿中在农业和能源等领域的合作取得了显著进展。中国在阿根廷投资了核电、水电和太阳能等项目，帮助阿根廷实现能源发展。未来十年，我们应该更多关注新经济领域的合作，尤其是在科技、创新和数字化转型领域。”

马尔克斯还表示，近年来通过民间交流，越来越多的阿根廷人了解了中国文化和历史，也有更多中国人认识了阿根廷，这些交流不仅增进了民间理解与友谊，也为两国合作提供了坚实的社会基础。阿中必须继续推动文化、教育等多领域互动。

谈及对中国文化的理解，马尔克斯说：“中国文化中有一个极具深意的词汇，那就是‘和谐’。物质财富增长固然重要，但真正的幸福和发展必须建立在和谐共处的基础上。”

马尔克斯认为中国提出的构建人类命运共同体理念极具感染力，为全世界提供了一个共同愿景，即通过合作、和平与发展共同应对全球挑战，“这也是全人类应当追求的理想与目标”。在他看来，这一理念与阿根廷人常说的“如果每人都能珍惜维护自己的一平方米，整个空间就会变得更美好”有相通之处，“实现这一愿景的关键在于脚踏实地地行动，需要每个国家、每个人从小事做起，努力改善自己的方寸之地，从每天的行动中为共同未来贡献力量”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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