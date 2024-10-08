新华社开罗10月7日电（记者吕迎旭 张猛）喀土穆消息：苏丹北达尔富尔州官员7日说，该州首府法希尔一处流离失所者避难所遭到苏丹快速支援部队炮击，导致7人死亡。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔7日在接受新华社记者采访时说，法希尔的阿布舒克避难所6日和7日遭到快速支援部队炮击，共造成7人死亡、59人受伤。

苏丹民间机构“苏丹医生网”7日发表声明，谴责快速支援部队对法希尔市避难所等民用设施进行炮击。声明说，法希尔民众遭受围困，持续炮击让他们的生活雪上加霜。

联合国人道主义事务协调厅7日表示对法希尔的局势“深感担忧”，呼吁冲突双方立即停止战斗，保护平民并提供人道援助。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗，造成大量平民伤亡。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

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