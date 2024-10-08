新华社加沙/耶路撒冷10月7日电（记者黄泽民 罗晨）10月7日是新一轮巴以冲突一周年。在袭击和哀悼中，巴勒斯坦和以色列度过伤痛一日。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅当天向以色列特拉维夫发射多枚火箭弹。以色列急救组织“红色大卫盾”说，两名女性被弹片击中受伤。哈马斯发表声明说，一年来以色列在加沙地带犯下“最令人发指的罪行”，这只会增强巴勒斯坦人民抵抗的“力量、信念和决心”。

同日，在巴勒斯坦约旦河西岸拉姆安拉和纳布卢斯等城市，数百名巴勒斯坦人走上街头，举着写有阿拉伯语和英语的旗子，谴责以色列在加沙地带的军事行动，呼吁国际社会对以色列施加压力，结束冲突。

以色列多地7日举行集会、游行等多种活动，悼念一年前在哈马斯袭击中遇难的以色列民众。以色列总统赫尔佐格当天在毗邻加沙的以南部社区出席一场悼念活动，表示将采取一切手段，将被扣押人员带回家。以色列国防部长加兰特同日发表声明，誓言“坚定不移地采取一切必要措施击败敌人”。

以色列总理内塔尼亚胡7日在会见来访的美国国会参议院两党代表团时说：“在美国政府、美国人民及其代表的支持下，我们像狮子一样战斗。”

过去两天，世界各地纷纷举行大规模示威和抗议活动，呼吁加沙停火。美国总统拜登7日发表声明，重申将“确保以色列的安全”。土耳其总统埃尔多安同日在社交媒体上写道，以色列将为在加沙施行的“种族灭绝”行径付出代价，“在巴勒斯坦和黎巴嫩死去的不仅仅是妇女、儿童、无辜平民，还有人性和国际体系”。

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