新华社北京10月7日电 综合新华社驻外记者报道：黎巴嫩公共卫生部7日说，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党和以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2000多人死亡。鉴于黎以局势恶化，多国近日继续从冲突地区撤离本国公民。

黎巴嫩公共卫生部7日发表声明说，去年10月初以来，黎巴嫩真主党和以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2083人死亡、9869人受伤。声明还说，本月6日，以色列对黎巴嫩多地发动袭击，造成22人死亡、111人受伤。

黎巴嫩真主党7日发表声明说，对以色列北部卡尔米埃勒和海法地区发动了系列火箭弹袭击。

不愿透露姓名的黎巴嫩安全人士告诉新华社记者，7日，一支约有50人的以色列地面部队越过黎以边境“蓝线”，向黎巴嫩南部迈龙角地区推进。数十辆以色列坦克在无人机和战机掩护下在黎以边界线附近集结。真主党和以色列部队发生交火，真主党向以色列部队在边界线附近聚集的地区发射了火箭弹。

英国外交、联邦事务及发展部7日发布针对以色列的旅行建议。旅行建议说，由于地区事态升级，作为预防性措施，英国驻以色列使馆人员家属已被“暂时撤离”，使馆工作人员仍留守岗位。此外，鉴于以色列和巴勒斯坦被占领土的安全形势有迅速恶化的可能，建议民众不要前往加沙、与加沙接壤地区以及约旦河西岸等地。已经身处上述地区的英国公民要确保必要证件齐全，做好随时撤离的准备。

当地时间6日上午，巴西空军一架飞机降落在圣保罗空军基地，机上载有从黎巴嫩撤离的229名巴西公民，巴西总统卢拉前往迎接并发表讲话。卢拉批评以色列“屠杀无辜者、妇女和儿童，不尊重人的生命”，并表示“战争只会带来破坏”。

拉脱维亚外交部6日通过拉通社宣布，当天9名拉脱维亚公民及其家人撤离黎巴嫩，乘坐立陶宛军用飞机抵达立陶宛城市希奥利艾。

当地时间5日晚9时，荷兰第二架从黎巴嫩撤侨的航班抵达荷兰南部城市艾恩德霍芬。机上载有100多名荷兰公民，同机撤离的还有比利时、法国、奥地利和西班牙公民。荷兰首架撤侨航班4日晚抵达艾恩德霍芬，机上载有100多名荷兰公民。

埃及外交部7日发表声明说，埃及外长阿卜杜勒阿提7日与伊朗外长阿拉格齐通电话讨论中东局势，双方强调阻止地区局势升级的重要性。阿卜杜勒阿提警告说，局势升级将对中东地区以及世界和平与安全带来严重后果。

法国总统府爱丽舍宫6日晚发表新闻公报说，法国总统马克龙当天与以色列总理内塔尼亚胡就中东地区局势通电话。马克龙表示，他相信中东地区停火的时机已经到来。无论是西方向以色列交付武器，还是以色列延长在加沙地带的战争并将战火蔓延至黎巴嫩，都无法带给以色列人和地区所有民众期望的安全。马克龙强调，必须立即做出努力，制定以色列和中东地区安全所必需的政治解决方案。

马克龙5日呼吁停止为以色列在加沙地带作战提供武器。对此，内塔尼亚胡办公室发表声明称，法国和其他提出对以色列实施武器禁运的西方国家都应该“感到羞耻”。爱丽舍宫5日晚对内塔尼亚胡的“过分言论”表示遗憾，但同时强调法国仍是以色列“坚定不移的朋友”。

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