新华社日内瓦10月7日电（记者王其冰）世界气象组织7日发布最新《全球水资源状况报告》指出，2023年是33年来全球河流水量最少的一年，这标志着全球水资源供给发生了重大变化。

报告说，2023年全球超过50%的集水区出现异常情况，其中大部分流域水量都偏低。此外，全球河流流量和水库流入量已连续5年低于正常水平，这减少了社区、农业和生态系统的可用水量，进一步加剧了全球供水压力。

报告说，根据2022年9月至2023年8月的初步数据，冰川损失折合的水量超过6000亿吨，这是过去50年来的最高水平。2023年也是连续第二年世界上所有地区的冰川均报告质量损失。

报告还指出，气候变化使水文循环变得更加不稳定。2023年是有记录以来最热的一年，气温升高助长了长期旱情，同时，世界多地也多次发生洪水。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，由于气温不断升高，水文循环速度变快，且变得更加不稳定和不可预测，非涝即旱是人类正面临的日益严重的问题。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)