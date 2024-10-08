人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界气象组织报告：2023年是30多年来全球河流水量最少的一年

2024年10月08日09:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦10月7日电（记者王其冰）世界气象组织7日发布最新《全球水资源状况报告》指出，2023年是33年来全球河流水量最少的一年，这标志着全球水资源供给发生了重大变化。

　　报告说，2023年全球超过50%的集水区出现异常情况，其中大部分流域水量都偏低。此外，全球河流流量和水库流入量已连续5年低于正常水平，这减少了社区、农业和生态系统的可用水量，进一步加剧了全球供水压力。

　　报告说，根据2022年9月至2023年8月的初步数据，冰川损失折合的水量超过6000亿吨，这是过去50年来的最高水平。2023年也是连续第二年世界上所有地区的冰川均报告质量损失。

　　报告还指出，气候变化使水文循环变得更加不稳定。2023年是有记录以来最热的一年，气温升高助长了长期旱情，同时，世界多地也多次发生洪水。

　　世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，由于气温不断升高，水文循环速度变快，且变得更加不稳定和不可预测，非涝即旱是人类正面临的日益严重的问题。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部