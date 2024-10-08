新华社拉姆安拉10月6日电（记者黄泽民）中国援巴勒斯坦拉姆安拉道路延长项目开工仪式6日在约旦河西岸城市拉姆安拉举行。

巴方出席嘉宾高度赞赏巴中两国人民深厚友谊，由衷感谢中国帮助，愿同中方推动项目早日竣工，造福巴民生福祉。

巴勒斯坦地方管理部长哈贾维告诉新华社记者，这个项目将改善拉姆安拉各区域间以及与其他城市的交通，感谢中国政府为巴勒斯坦人民提供支持。

中国驻巴勒斯坦办事处主任曾继新在开工仪式致辞中说，该项目是落实两国元首重要共识的切实举措，是中方为巴发展助力的生动体现。

曾继新在接受记者采访时表示，中方在第一期项目的基础上，继续开展道路延长项目，希望为改善当地交通和民生、促进巴方就业提供力所能及的帮助。

巴勒斯坦公共工程和住房部长巴萨苏及拉姆安拉当地官员等出席开工仪式。

根据中国和巴勒斯坦国两国政府2023年6月达成的换文规定，中方同意帮助巴方实施拉姆安拉道路延长项目。该项目由3条市政道路组成，总长度约2.776公里，建设工期为12个月。

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