本报记者 张博岚

在山东日照职业技术学院智慧建造中心，建筑工程系老师（左三）在模拟沙盘前给加纳学生授课。

新华社记者 郭绪雷摄

在加蓬首都利伯维尔的恩考克经济特区，由中航国际联合成都航空职业技术学院等院校共建的恩考克职业教育培训中心内，一名学生进行车削加工操作训练。

新华社记者 韩 旭摄

在第九届非洲职业技能挑战赛PLC赛区，两名裁判正在对选手的比赛结果进行评分。

本报记者 张博岚摄

天津职业技术师范大学埃塞俄比亚博士留学生涂则钢（左）在老师的指导下调试仪器。

新华社记者 孙凡越摄

在第九届非洲职业技能挑战赛PLC赛区，选手们专注于比赛。

本报记者 张博岚摄

第九届非洲职业技能挑战赛CAD赛区。

中航国际供图

日前，由中国教育国际交流协会和中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）联合主办的第九届非洲职业技能挑战赛在北京举行。来自喀麦隆、科特迪瓦、加纳等7个非洲国家的73名选手参加了比赛。

设立10年来，非洲职业技能挑战赛深受非洲国家教育部、职业技术院校、参赛学生的好评和认可。一批又一批非洲青年通过这项比赛收获成长，获得赴华留学或在当地中国企业实习机会，还有往届选手成为所在国家参赛队伍的带队教师。

接受记者采访的非洲选手表示，参加非洲职业技能挑战赛是一个非常难得的机会，“希望通过比赛，在挑战自我的过程中增长知识、提升技能，将先进的技术带回非洲，为非洲工业化贡献一份力量。”

“挑战自我是一种乐趣和成长”

步入北京信息职业技术学院比赛现场，紧张气氛扑面而来。有的选手在仔细阅读给定的建筑工程设计任务书，有的在对机电装备进行任务编程，还有的正熟练使用电脑软件绘制建筑工程图……

本次大赛设建筑工程识图与制图、可编程逻辑控制器（PLC）应用技术两个赛项。前者需要选手在规定的3.5小时内准确解读建筑工程图纸，并利用计算机辅助设计（CAD）软件绘制详细的建筑结构图；后者则需要选手熟练操作PLC控制器，编写控制程序，调试和优化系统以确保生产流水线稳定运转。

在PLC赛区，卢旺达选手姆博米马纳·菲利明正通过不同指令程序控制工业机器人抓取加工件，以实现推塞、倒药、盖瓶、出药流水线一气呵成。当机器人没有正确执行指令时，菲利明冷静分析原因，对每一段代码、每一步机械反应不断调试，以达到最好、最快的制药效果。最终，菲利明获得该赛项冠军。

5个月前，菲利明刚刚来到中国，在浙江金华职业技术大学攻读电气自动化专业，他从老师口中听到非洲职业技能挑战赛，立刻报名参赛。为了准备考试，他在学校老师的指导下，熟悉PLC控制系统的组成结构和操作流程，反复观看实机演示、参加虚拟仿真实验。

“来中国留学前，我很少有实际操作的机会。”菲利明说，在金华学习和准备比赛期间，他接触到了很多先进的教学设施，还获得了大量实训机会。“这次比赛有助于提升我的职业技能、增长专业知识。我深深感受到，挑战自我是一种乐趣和成长。”

自2014年首届非洲职业技能挑战赛在肯尼亚首都内罗毕举行以来，过去历届挑战赛都在非洲举行。“今年比赛举办时间正值2024年中非合作论坛北京峰会召开前夕，借峰会举办的契机，本届挑战赛首次选择在中国办赛。”中航国际副总经理钟思均介绍，“作为‘未来非洲—中非职业教育合作计划’中的项目之一，我们希望通过挑战赛的举办，促进职业技能培训与产业链发展结合，为非洲青年提供技能提升、展现自我的平台。”

“把这些知识、技能传播给更多人”

从传统机械加工到信息技术，从数控机床到建筑工程制图……10年来，非洲职业技能挑战赛的内容与时俱进，举办形式不断创新，越来越多西非法语区国家的青年人参与其中。在本届比赛中，来自中国多所职业院校的非洲留学生选手的参赛成为一大亮点。

骑着共享单车穿行于北京胡同之中，搭乘高铁前往不同中国城市，在电脑机房敲击键盘操作编程软件……这是刚刚参加完本届非洲职业技能挑战赛的非洲青年赫里斯·拉希姆·拉希德在朋友圈分享的内容。这位中文名叫成龙的坦桑尼亚小伙子，去年10月开始在重庆工程职业技术学院留学，就读于土木工程专业。近年来，越来越多的非洲青年像拉希德一样，来到中国的职业教育院校深造。

“我在中国学到了很多知识，掌握了很多技能，我希望把这些知识、技能传播给更多人。”拉希德告诉记者，他的祖父曾经是坦赞铁路工程师，参与了铁路建设工程，拉希德从小就搭乘坦赞铁路列车走亲访友。“坦桑尼亚正在大力发展基础设施，有很多建筑、交通等工程项目需要土木工程师。我的许多学长已经参与到共建‘一带一路’项目中。我相信，通过在中国的努力学习，我也能成为像他们那样优秀的工程师。”

比赛现场，津巴布韦选手塔库兹瓦·布莱辛坐在电脑前，聚精会神地编写生产流水线程序。布莱辛自信的神态，让人一看就知道他是团队的“顶梁柱”。他如今是宁波职业技术学院的一名留学生，“我希望将在中国学到的编程技术带回津巴布韦，发展我们自己的编程术语和自动化系统。”

和布莱辛一样，塞内加尔选手让·科雷亚也是通过中非合作项目获得了来华留学的机会。“在塞内加尔，自动化、机电等新兴行业人才短缺，许多进口设备因无人懂得操作被搁置。非洲大陆的工业化迫切需要培养本土人才，为不同产业发展夯实基础。”科雷亚目前在成都航空职业技术学院学习。在他看来，培养人才是家乡发展的关键。“中国作为世界上最大的发展中国家，深知教育对国家发展的重要性，真心实意地助力非洲国家建立可持续发展机制。”

“给非洲工业化发展带来帮助”

在非洲，提升人才职业技能是各国推动工业化进一步发展的迫切需求。非盟于2007年颁布了《非洲职业技术教育与培训振兴战略》，旨在促进非洲各国加强职业技术教育，非盟《2063年议程》也把“科技创新下的良好教育和技能”作为目标之一。

“授人以鱼”，更要“授人以渔”。着眼于非洲国家政府关注的青年人职业技能缺乏、就业率不理想等困境，非洲职业技能挑战赛希望通过举办相关培训及比赛“以赛促教”，提升非洲国家青年人的就业技能。大赛为获奖选手提供“中国留学”“中企工作”等机会，为优胜学校推介生产订单，帮助其提升产教结合能力，助力“非洲制造”成为现实。

“先培训，后比赛”的比赛设置给肯尼亚选手牛顿留下深刻印象。“通过实际操作器械培训，我的机械操作能力得到了明显提升。”牛顿说，“在为期5周到6周的培训中，我交到了很多非洲国家相同专业的朋友，我们至今还保持着联系，时常交流行业发展的动态和在中国企业工作的感受。”

坦桑尼亚矿场技术工人阿波罗·戈德温凭借在往届比赛中的出色表现脱颖而出，获得来到中国留学的机会。“在中国职业教育的‘产教融合’培养体系中，我不仅学到了专业知识，更在企业实习中了解到许多管理经验。”在中国学习了一年多的他已经在为回国做准备，他的梦想是“成为我们国家顶尖的工程师”。

巡检、调试仪器设备……在内罗毕西南部的基里马尼区，每天清晨，肯尼思·基普图都早早到达公司，开始一天的工作。他曾是第三届非洲职业技能挑战赛冠军，在进入中航国际肯尼亚分公司工作后，他从安装电力机械设备的每一处细节学起，在中国工程师的帮助下，逐渐从基层安装技术员成长为助理工程师。

“来自中国的设备和技术给非洲工业化发展带来帮助，特别是为非洲年轻一代拓展了新视野，在中国企业工作提高了非洲青年的技术能力。共建‘一带一路’将为非洲年轻人带来更多可能。”基普图说。

（张智琪、党明玥对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)