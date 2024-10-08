本报记者 刘 刚

近日，国际电信联盟发布《全球网络安全指数2024年版》报告。报告认为，随着人工智能、区块链和量子计算等新技术的快速发展，全球网络安全问题日益凸显，各类网络安全风险事件频发。报告呼吁各国采取更多措施并加强国际合作，合力应对全球网络安全挑战。

“自2015年推出首份全球网络安全指数报告以来，目前全球新增网民人数达25亿。”国际电信联盟电信发展局主任科斯马斯·扎瓦扎瓦在报告前言中表示，面对网络安全挑战，各国更加重视，采取多种措施进行应对。近年来，制定国家网络安全战略的国家数量持续增加，从2020年的107个增加至2024年的132个，其中有9个非洲国家制定了首个网络安全战略。还有多个国家正在修订和更新现有的国家网络安全战略。

报告将各国在网络安全方面的进展划分为五大领域，分别为法律措施、技术措施、组织措施、能力发展措施和合作措施。其中，法律措施方面各国普遍进步较大。大多数国家围绕数据和隐私保护、违规通报等关键问题，搭建与网络安全相关的法律框架。此外，越来越多国家重视开展网络安全教育，充实网络安全技术人才储备。数据显示，目前已将网络安全教育纳入小学、中学、大学课程的国家和地区数量分别为61、68和137。有85个国家和地区为青年提供网络安全培训，有123个国家和地区为网络安全专业人员提供培训。报告建议，需针对不同受众的文化水平、数字素养和经济社会背景，量身定制相关宣传和培训活动，提高民众对网络安全的认识。

报告同时指出，当前全球网络安全风险事件频发，凸显了该问题的严重性和紧迫性。特别是勒索软件攻击事件的频率和规模都在上升，甚至许多国家政府和关键部门也遭到网络攻击。各国能源、交通、医疗等关键基础设施容易遭受网络攻击并导致灾难性后果。但是，目前只有54%的国家拥有负责关键信息基础设施网络安全的机构，只有49%的国家具有实施相关网络安全标准的框架。数据泄露事件也不断发生，导致用户信息泄露和财产损失。

“国际合作对于应对网络安全威胁至关重要。”科斯马斯·扎瓦扎瓦表示，国际电信联盟鼓励各国签署和执行现有的国际网络安全协议，加强信息共享和能力建设，促进各国之间及时分享网络安全威胁情报、最佳实践和解决方案，支持发展中国家建立和提升网络安全能力。国际合作已成为应对全球网络威胁不可或缺的组成部分，各国建立和加强国家网络安全能力、开展国际合作，将更好地为全球网络安全事业作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 15 版）

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