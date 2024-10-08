本报记者 贺林平

“这里的高科技产品、动漫产品充满创意”“这次行程收获满满，我要向更多人推介大湾区”……日前，来自加勒比地区特立尼达和多巴哥、牙买加、格林纳达、圭亚那、苏里南以及巴哈马的6位网络名人走进广东东莞。他们中有音乐人、美食博主、记者、旅游达人、品牌大使等，在各自领域均有一定影响力。一路上，他们通过社交媒体，向全世界分享中国见闻和故事。

格林纳达喜剧视频博主奥马里·彼得斯对视频拍摄有独特见解。在OPPO智能制造中心，他根据自己的工作需要挑选着新款产品。“这里生产的手机拍照功能很专业，我现在就想买一个！”彼得斯说。

东莞是国际制造名城，拥有22万家工业企业，涵盖34个大类、6万多种产品。“这里不仅有强大的制造能力，直播电商更是引领了行业新风尚。”圭亚那国家新闻署记者沙昆·吉尔对于企业直播营销很感兴趣。他表示：“东莞企业通过设备更新提升生产效率，使用互联网平台拓宽销售渠道，是值得学习借鉴的经验。”

巴哈马旅游博主阿什德·贝恩在东莞市微石文化科技有限公司体验了精美的工艺制作，对东莞的潮玩产业赞叹不已。东莞拥有超过4000家玩具生产企业、近1500家上下游配套企业。作为全球动漫衍生品的重要生产基地，东莞生产了全球1/4的动漫衍生品，占中国近85%的潮玩市场份额。

“松湖烟雨真的好美！”走进“松湖烟雨”风景区时，牙买加生活博主扎纳巴·哈德森自拍一张，即时发布在社交媒体。首次来到东莞的加勒比地区网络名人，对这座城市留下深刻印象，纷纷在网络平台上发表此行的见闻感受，引起海外网友的点赞和讨论。他们表示，将发挥专业所长，把更多精彩的中国故事分享给全球观众。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)