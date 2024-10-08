贝尔纳·德威特

为了促进新能源产业持续发展，各方应致力于打造开放合作、公平竞争的市场环境

当今世界，全球性挑战层出不穷，单边主义和保护主义抬头，一些人甚至鼓吹“脱钩”。欧盟和中国尽管在某些方面存在不同意见，但仍然是至关重要的合作伙伴。欧中加强合作，共同应对气候变化等挑战，符合双方利益，对世界也是有益的。

中国积极应对气候变化，宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并推出了旨在加强湿地保护、生物多样性保护的一系列重大举措。欧中绿色发展理念相近，在温室气体减排、智慧城市建设等方面进行了富有成效的合作。欧中进一步加强合作有利于落实应对气候变化《巴黎协定》，促进全球可持续发展。

当前，全球对绿色能源的需求不断增长，中国已成为全球绿色转型的关键参与者。中国采取切实措施投资可再生能源，已成为全球最大的太阳能电池板、风力涡轮机、电动汽车生产国。2023年，中国新能源汽车、锂电池、光伏产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关。其中，新能源汽车出口120.3万辆，为全球消费者提供了优质产品。中国新能源产业的发展为国际合作提供了机遇。通过互利合作，各国可以共享知识、技术和资源，加快绿色转型。

欧盟委员会对进口自中国的电动汽车征收反补贴税，引发业界担忧。加征关税等贸易保护措施扰乱国际产业链供应链，使企业更难以有竞争力的价格采购零部件和生产材料，不利于推进可再生能源项目，将增加向低碳经济转型的成本。惩罚竞争对手不会帮助欧洲汽车制造商更好应对自身发展面临的挑战，只会加剧通货膨胀。公平贸易应该通过对话谈判来实现。滥用贸易保护措施无助于解决本土企业面临的挑战，只会破坏正常国际贸易。

为了促进新能源产业持续发展，各方应致力于打造开放合作、公平竞争的市场环境。国际社会应共同努力，减少贸易壁垒，推出有利于可再生能源发展的政策，包括促进新能源技术和零部件跨境贸易的举措。

当前，世界面临环境污染、气候变化等挑战。比利时及欧盟企业在清洁技术、绿色能源专业知识等方面拥有一定优势，可以在中国寻找商机、开拓市场。可再生能源存储、智能电网、锂电池回收利用等方面都是比中、欧中企业可以开展合作的领域。任何国家都无法独自应对气候变化挑战，我们应该专注于合作，共同反对贸易保护主义。

（作者为比利时中国经贸委员会主席）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 15 版）

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