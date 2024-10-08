本报记者 曹师韵

为期5天的2024年印度尼西亚国际书展日前在雅加达会展中心落下帷幕。作为东南亚地区最具规模和影响力的书展之一，本届书展展示了来自15个国家和地区的出版物。中国出版机构组团参展，共展出400余种、700余册中国精品图书。中国与印尼出版机构以书展为平台，进一步密切两国在文化和出版领域的交流合作，助力更多读者了解一个真实、立体、全面的中国。

“为读者打开多角度了解中国的窗口”

雅加达会展中心的中国出版代表团展台前聚拢了很多读者，他们有的在认真翻阅图书，有的向工作人员询问相关书目。现场还有不少身着校服的印尼小学生，在翻看介绍中国文化的读物。

此次中国出版代表团由中国科技资料进出口有限责任公司组织，参展图书来自人民出版社、人民日报出版社、中央编译出版社等10余家出版机构。展出的重点书目包括《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》《习近平外交演讲集》以及《习近平讲故事》《习近平关于中国式现代化论述摘编》等。正在阅读《习近平谈治国理政》的印尼读者安迪对本报记者说：“这部著作详细介绍了中国的发展理念和政策，对于想了解中国的人来说非常有价值。”

中国出版代表团还精选涵盖中国传统文化、中文教学、文学、社科、少儿、中医健康等多个领域的出版物。为开拓传播途径、讲好中国故事，中国科技资料进出口有限责任公司还通过人民日报电子阅报栏展示中华历史文化，介绍中国在经济发展、生态保护等方面的经验成果。

中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕对本报记者表示，本届书展上，印尼读者有机会阅读中国政治、文学、科技、教育、历史等多个领域的优秀书籍，“为读者打开多角度了解中国的窗口”。“书籍作为文化交流的桥梁，对于促进两国民众的相互理解、增进情感纽带发挥着重要作用。通过这些图书，我们希望让更多读者看到一个真实、多元、充满活力的中国。”李燕说。

“希望中印尼出版机构不断拓展合作”

书展期间举办了规模盛大的版权交易会，中国出版机构与印尼、泰国等多个国家和地区的出版商洽谈对接，互通版权市场信息、互授优质图书版权，初步达成10余项版权输出和引进合作意向。

北教童趣教育科技（北京）有限公司首次发布了立体书《寻找中国龙》（英文版），印尼旅游和创意经济部部长桑迪亚加·乌诺出席发布仪式。该公司还与来自印尼、澳大利亚、新加坡、马来西亚等国家的客户达成10余项意向合作，涵盖有关中国传统文化内容等30余类图书。公司总经理陈长海对本报记者表示：“我们非常重视印尼市场，希望中印尼出版机构不断拓展合作，为当地提供更多高质量的中文童书，让孩子们能够更好了解中国文化，丰富他们的阅读选择。”

中国高等教育出版社与印尼飞跃重洋出版社举办了《体验汉语小学教程》（国际版）印尼文版权输出签约仪式。据悉，该教材印尼文版将于年内在印尼出版发行，为当地学生提供国际化、一体化、数字化、精品化的国际中文教学资源。

印尼最大的图书出版、零售及分销商之一格拉梅迪亚集团的工作人员安琪告诉本报记者，近年来，印尼与中国的交流日益密切，越来越多的印尼民众开始学习中文，尤其是学生和商务人士对中文的兴趣越来越浓厚，印尼社会对中文书籍的需求也大幅增加。“我们希望能够引进更多中文图书，特别是文学、历史和反映当代中国社会发展成就的书籍，以满足印尼读者的需求。”安琪说。

书展期间，中国出版代表团与印尼出版商举行了合作交流洽谈会，双方就图书版权输出和出版合作等事项进行交流，探讨了未来双方在儿童读物、语言学习和文化类图书等方面的合作机会。印尼出版商协会主席阿里斯·努格拉哈表示：“近年来，印尼与中国在商务和文化领域的交流日益紧密，中国出版机构逐渐成为印尼出版商的重要合作伙伴。从去年起，两国政府开始探讨更深入的印尼—中国互译项目，特别是涉及古典文化书籍的翻译合作。”

中国少年儿童新闻出版总社有限公司与格拉梅迪亚出版集团、印尼诺拉出版社等洽谈版权合作意向，还与来自马来西亚、新加坡等国家的10余家出版商对接。其中，讲述中国各省份地理、景观和人文特色的《美丽中国·从家乡出发》系列图画书、讲述中秋节传统文化和习俗的《过中秋》《兔儿爷丢了耳朵》《小威的中秋节》《喊月亮》等图画书，以精美的图文受到外国出版商的青睐。

“让更多人有机会从图书中获得滋养”

在书展展厅的另一侧，一场别开生面的故事会正在举行。主持人在台上绘声绘色地讲演，生动的表情和手势把故事中的人物情感展现得淋漓尽致。台下坐满了小学生，他们全神贯注地聆听，欢笑声不绝于耳。另一个展台正在举办填色比赛，一群小朋友席地而坐，在画纸上尽情挥洒创意。

印尼国际书展是东南亚地区历史最悠久的书展之一，首届书展举办于1980年。本届书展由印尼出版商协会主办，主题为“畅享阅读，超越无限”，旨在吸引民众享受阅读乐趣，养成良好的阅读习惯。书展主席韦达·斯特拉斯蒂表示，书展为读者、出版商、作家等各界人士提供了沟通交流的重要机会和平台，能够激发民众对书籍的热爱，培养阅读兴趣与习惯。此外，许多作家、插画家、学者等内容创作者通过书展获得广泛社会关注，成为发展文化创意产业的重要力量。

书展免费对民众开放，并举办新书发布会、读者见面会、签售会以及脱口秀、研讨会等丰富多彩的活动。书展还专门为儿童和学生设置了多个互动活动，如“扫盲之旅”、朗诵等，来自雅加达的60多所学校、超过3400名师生在现场参与了相关活动。

阿里斯表示，书籍是人类文明与进步的重要基石，“目前，印尼民众的识字率超过96%，这与图书的可及性密不可分。在书展上，读者能购买到心仪且价格合适的书籍。我们期待，让更多人有机会从图书中获得滋养。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)