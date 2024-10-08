刘彦涛

塞浦路斯地处欧亚非三大洲枢纽位置。中国与塞浦路斯虽相距遥远，但理念相通、利益相融、相交相好。2021年，中塞在建交50周年之际正式宣布建立战略伙伴关系，为双边关系发展注入强大动力。两国始终高度重视发展双边关系，树立了大小国家平等相待、不同文明相互借鉴的典范。

中国和塞浦路斯相互信赖。两国坚定支持彼此核心利益和重大关切，塞方坚定奉行一个中国原则，中方在塞浦路斯问题上持续发挥建设性作用。塞浦路斯是中国在欧盟内的重要伙伴，为促进中欧关系健康发展发挥积极作用。中塞在国际事务中立场相近，都主张坚持真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方在多边场合保持密切沟通协调，为维护国际公平正义和世界和平稳定发挥重要作用。两国高层保持良好互动，政府、立法机构、政党等往来密切。

中国和塞浦路斯互利互惠。2019年，中塞两国签署政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，推动双方务实合作走上快车道。2023年，双边贸易额接近10亿美元。塞浦路斯果汁、奶酪、葡萄酒等优质特色产品进入中国千家万户。中国企业助力塞浦路斯移动网络提速，积极参与电站、船舶等建设。近日，中塞两国民航局签署关于双边航权安排的谅解备忘录并草签中塞航空运输协定，两国间合作纽带进一步拉紧。塞浦路斯政府以数字和绿色转型为重点推动国家经济发展，这与中国新质生产力发展方向高度契合，中塞务实合作潜力巨大、前景光明。

中国和塞浦路斯互学互鉴。两国均拥有悠久历史和灿烂文化，古老文明间的相似、相知、相亲，是中塞战略伙伴关系的底色。塞浦路斯各界积极响应习近平主席提出的全球文明倡议，两国人文交流亮点纷呈。中塞青年论坛、尼科西亚图书节中国主宾国活动等颇具影响力。去年成立的中塞友城联盟开辟了两国友城间一对多、多对多交往新模式。塞浦路斯大学孔子学院成立10年来，不断推动当地中文教育、促进中塞文化交流。今年5月，塞浦路斯理工大学孔子学院正式启动。中国社会科学院—塞浦路斯欧洲大学中国研究中心挂牌成立，中国闽江学院与塞浦路斯欧洲大学创立的闽江学院国际数字经济学院运行顺利。近日，中国政府决定对塞浦路斯公民试行免签政策，将进一步加强双方人员往来，增进相互了解。

展望未来，中方愿同塞方携手努力，弘扬传统友好，扩大务实合作，加强人文交流，高质量共建“一带一路”，推动中塞战略伙伴关系迈上更高水平。

（作者为中国驻塞浦路斯大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 03 版）

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