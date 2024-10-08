本报记者 邢 雪 周卓斌

“历经几十年不断奋斗，中国经济社会发展创造了人类历史上前所未有的伟大奇迹。” 在中华人民共和国成立75周年之际，英中贸易协会主席古沛勤在接受本报记者专访时说。

古沛勤曾担任外交官，后加入汇丰银行参与对华业务。从2019年起，他开始担任英中贸易协会主席。为推动两国贸易关系的发展，他更加频繁地往来中英之间。

提到中国在科技创新领域的成就，古沛勤表示：“全球实现碳中和目标离不开中国。”在他看来，中国在环保领域的努力为全球可持续发展作出了巨大贡献。清洁能源领域的关键技术，无论是太阳能、风能、还是储能电池、高容量电网等，几乎都来自中国。中国的清洁能源技术“不是可选项，而是世界从依赖传统能源走向可持续未来的关键必选项”。

古沛勤认为，中国依然是世界经济增长的强劲动力源，“如果没有中国经济的增长，世界经济就不会有显著增长。这不仅仅表现在经济体量方面的增长，更体现在质量方面的增长”。他表示，中国经济社会发展取得的成就，离不开中国人民谦逊的品质、创新的驱动力和执行的纪律性，更源于中国永远在思考如何把事情做得更好，如何提高效率，如何将流程现代化。

中英双边贸易额已连续多年突破1000亿英镑，双向投资存量近500亿英镑。事实充分证明，中英经贸合作不仅互利共赢，而且对全球经济产生积极影响。古沛勤表示：“与中国进行经贸交流，最终是为了增进两国人民的健康、财富和福祉。”他在不同场合都提到自己的愿望，希望两国发挥经济互补的巨大潜力，提升经贸合作水平，最终造福两国人民。

近期，中国发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，全面取消制造业领域外资准入限制；中国商务部等三部门公布了在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，中国持续扩大高水平对外开放。古沛勤认为，中国的对外开放新举措展现了信心。“认真对待全球业务的企业必须重视中国市场”，他表示，阿斯利康、力拓等大型英国企业都表示继续致力于在中国市场的发展。

（本报伦敦10月7日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 03 版）

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