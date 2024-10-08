本报记者 崔 琦

国庆假期，中国各地假日经济不断升温、消费潜力进一步释放，折射中国经济发展活力。新中国成立75年来，中国经济实力、科技实力、综合国力显著增强，国际影响力大幅提升。当前，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，对外开放取得举世瞩目的伟大成就……如今的中国经济巨轮正乘风破浪、行稳致远，已成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

“更好满足了人民的美好生活需要”

1979年至2023年中国经济年均增长8.9%，对世界经济增长的年均贡献率为24.8%，居世界第一位；2023年中国经济总量达到17.8万亿美元，占世界总量的比重提升至16.9%，稳居世界第二位……中国国家统计局日前发布新中国75年经济社会发展成就系列报告，“数”说75年伟大成就。

“75年间，在中国共产党领导下，中国跃升为世界第二大经济体，建立了门类齐全、独立完整的工业体系，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。”吉尔吉斯斯坦国家战略研究所外事顾问舍拉迪尔·巴克特古洛夫表示，中国是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家，是全球制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国以及外汇储备第一大国，这些成就离不开中国共产党高瞻远瞩的眼光和对长期战略规划的重视。

《巴基斯坦观察家报》刊文称，75年来，中国成为世界第二大经济体，创造了人类历史上前所未有的减贫成就。“中国已是世界上最具影响力的经济体之一，在经济、基础设施、科学技术、和平与安全等全球合作领域都作出了重要贡献。”

在经济总量实现跨越式发展的同时，中国科技实力、创新能力明显提升，新质生产力加快发展，展现出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。2013年至2023年，中国规模以上装备制造业、高技术制造业增加值年均分别增长8.7%、10.3%；截至2023年末，已培育421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂；数字经济规模连续多年稳居世界第二，电商交易额、移动支付交易规模全球第一……

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，中国经济持续稳定发展离不开持续涌动的创新活力。“我多次访问中国，深刻感受到中国经济高质量发展更好满足了人民的美好生活需要。”赫尔米说，当前中国人工智能等新兴产业蓬勃发展，在现代农业、绿色能源、数字化转型等领域都蕴藏着巨大的发展潜力。

“我们进一步增强了投资中国的信心”

不久前，施耐德电气金山创新实验园区二期于上海正式落成，极大提升了研发测试的响应速度，显著缩短了新产品从概念到市场的研发周期。近年来，施耐德电气持续在华布局研发、生产、销售一体化全产业链，每年在华研发投入都增加15%以上，正在江苏无锡建设绿色智慧产业园。

“中国是我们最大的市场。”施耐德电气全球执行副总裁芭芭拉·弗赖表示，“中国市场规模巨大，以更开放的态度鼓励创新，这为我们的业务带来新的驱动力，创造了很多机会。”

投资中国、深耕中国的背后，是众多跨国企业对中国经济持续健康发展投下的信任票。新中国成立75年特别是改革开放以来，随着中国持续扩大高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，中国市场“磁吸力”不断增强。数据显示，2023年，中国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际利用外商直接投资1633亿美元，比1983年增长176倍，规模连续多年保持世界领先；在经济合作与发展组织发布的全球营商环境排名中，中国的位次逐步提升。

今年8月，英国阿斯利康公司再次增资在山东青岛建设吸入气雾剂全球生产供应基地，基地累计投资额达7亿美元。阿斯利康公司全球首席执行官苏博科表示，中国坚持对外开放政策，营商环境持续优化，“我们进一步增强了投资中国的信心，坚定了在华长期发展的决心”。

“中国经济保持稳定运行、长期向好的发展态势，我们深切感受到中国经济蓬勃的发展活力以及中国大市场强劲的发展潜力。”世界知名食品饮料企业保乐力加集团董事长兼首席执行官亚历山大·里卡德表示，中国市场是推动集团业务增长的重要引擎，“中国坚持对外开放对各国都是机遇”。

“为国际经济贸易发展贡献重要力量”

开放是中国式现代化的鲜明标识。75年来，中国不断探索对外开放之路，积极参与国际经济合作，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放新格局，不断拓展着中国式现代化的发展空间。一个自信、开放、包容的中国，正不断以自身高质量发展引领和带动世界繁荣发展。

秘鲁圣马科斯国立大学亚洲研究中心研究员玛利亚·奥斯特罗表示，中国推动贸易和投资自由化便利化，反对贸易保护主义，持续扩大开放。秘鲁从同中国的紧密经贸联系中受益颇多，期待中国在促进世界经济发展方面持续发挥积极作用。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪认为，中国高质量发展和高水平对外开放对世界经济发展具有重大意义。泰中两国在新能源汽车产业链领域的合作为两国经贸发展增添了新动能。高质量共建“一带一路”让共建国家实现了前所未有的互联互通。

以开放促改革、促发展是中国改革发展的成功实践。截至目前，中国已与150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，中欧班列通达欧洲25个国家200多个城市；与29个国家和地区签署了22个自贸协定，与自贸伙伴的贸易额占中国对外贸易额的1/3左右；连续举办进博会、服贸会、消博会，不断以中国新发展为世界提供新机遇；将144小时过境免签政策适用范围增至37个口岸、54个国家，持续优化支付服务，吸引大批外国旅客踊跃来华，亲眼见证真实、立体、全面的中国。

“中国坚持改革开放，在实现自身发展的同时更好融入全球经济，为世界发展与繁荣注入不竭动力。”巴西圣保罗州立大学政治经济学教授马科斯·皮雷斯表示，高质量共建“一带一路”助力共建国家提高生产力、创造新的就业机会。蒙内铁路、中老铁路等基础设施建设为当地创造了新的经济增长动力。“中国不断完善高水平对外开放体制机制，为国际经济贸易发展贡献重要力量。”

（本报记者李强、沈小晓、于超凡、时元皓参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)