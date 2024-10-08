新华社伊斯兰堡10月7日电（记者蒋超）巴基斯坦各界7日强烈谴责在巴南部信德省首府卡拉奇发生的针对中企车队的恐怖袭击行径。

巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里发表声明，强烈谴责针对中企车队的恐怖袭击行径，并向遇难的中国公民表示深切哀悼，向遇难者家属致以诚挚慰问，祝愿伤者早日康复。他表示，反巴分子妄图损害巴基斯坦的发展繁荣，巴政府必须采取有效行动，将涉案人员绳之以法。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫当天专程赴中国驻巴基斯坦使馆吊唁在卡拉奇中企车队遇袭事件中遇难的中国公民。夏巴兹当天发表声明说，巴方正在迅速展开调查以查明凶手身份，并将其绳之以法。巴方致力于保护中国朋友，将不遗余力地确保中方人员的安全。

巴外交部发表声明说，这一令人震惊的恐怖主义行径不仅是对巴基斯坦的攻击，也是对巴中两国长久友谊的攻击。巴方将坚决把制造恐袭的凶手绳之以法，巴安全和执法机构将不遗余力地追捕凶手及其帮凶，这种野蛮行径必将受到惩罚。巴中两国是相互尊重、命运与共的亲密伙伴和铁杆兄弟。巴方重申，将坚定不移地保障在巴中国公民、项目和机构的安全，并将继续与中方携手打击恐怖主义势力。

7日，巴基斯坦信德省首席部长赛义德·穆拉德·阿里·沙阿专程赴中国驻卡拉奇总领事馆吊唁遇难的中国公民。

此外，巴基斯坦内政部长穆赫辛·纳克维、信德省省督卡姆兰·特索里、西南部俾路支省首席部长萨夫拉兹·布格蒂、东部旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹等巴基斯坦中央及地方主要官员，也纷纷通过专程赴中国驻巴使领馆吊唁或发表公开声明的方式，强烈谴责恐袭事件，向遇难中国公民表示深切哀悼。

中国驻巴基斯坦使馆7日凌晨发表声明说，当地时间6日晚11时许，中资企业卡西姆港发电有限公司车队在卡拉奇真纳国际机场附近遭遇恐怖袭击。目前已造成2名中方人员遇难、1名中方人员受伤和巴方多名人员伤亡。

恐怖组织“俾路支解放武装”的分支“马吉德旅”宣称制造了此次袭击事件。“俾路支解放武装”经常在巴境内对安全部队和平民实施恐怖袭击，巴基斯坦政府于2006年宣布取缔该组织。

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