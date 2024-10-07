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外交部发言人就卡西姆港燃煤电站中方车辆遭遇恐怖袭击答记者问

2024年10月07日20:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月7日电 外交部发言人7日就卡西姆港燃煤电站中方车辆遭遇恐怖袭击答记者问。

　　有记者问：10月7日，有媒体报道，巴基斯坦信德省发生恐怖袭击，造成中方人员伤亡。请问外交部对此有何评论？

　　发言人说，巴基斯坦当地时间10月6日晚11时许，中方企业项目车辆在卡拉奇真纳国际机场附近遭遇恐怖袭击。目前，事件已造成中巴双方人员伤亡，其中中方2人遇难，1人受伤。

　　发言人表示，中方对中国公民遇袭感到十分震惊，对这一恐怖主义行径予以强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。中国外交部和驻巴基斯坦使领馆已第一时间启动应急机制，迅速开展处置应对。中方要求巴方全力做好救治和善后工作，立即彻查，缉拿凶手并依法严惩。同时切实堵塞安防漏洞，采取更有针对性措施，全力保障中巴经济走廊和在巴中国人员、项目和机构安全。中国驻巴基斯坦大使馆再次紧急提醒在巴中国公民、企业、项目密切关注当地安全形势，强化安保措施，做好安全防范。

　　发言人说，恐怖主义是全人类公敌，恐怖势力破坏中巴互信合作及中巴经济走廊建设的企图不会得逞。中方将继续支持巴方推进反恐行动，愿同巴方携手努力，坚决挫败一切破坏中巴关系的图谋。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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