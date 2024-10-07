中新社北京10月6日电 (记者 庞无忌)记者从中国土木工程集团有限公司获悉，当地时间10月6日，由中国土木和中铁十五局联合承建的坦桑尼亚马古富力大桥主桥顺利合龙。至此，经过4年多的持续施工，这座非洲最长矮塔斜拉桥实现全线贯通，全线竣工通车进入倒计时。

当地时间10月6日，坦桑尼亚马古富力大桥主桥顺利合龙，图为马古富力大桥合龙航拍。(中国土木工程集团有限公司 供图)

马古富力大桥是中非共建“一带一路”标志性项目，也是坦桑尼亚国家重点项目，位于非洲最大湖泊维多利亚湖南岸，全长4.66公里，双向4车道，设计时速120公里，主桥为520米三塔双索面矮塔斜拉桥，主梁共分123个节段，采用挂篮悬臂浇筑施工。

项目施工难度大、安全风险高。在施工过程中，建设团队严格执行质量控制标准，对合龙段高差调整、临时锁定、混凝土浇筑和预应力张拉等一系列关键工序进行了严格的质量把控，最终实现了主桥的毫米级高精度合龙。

据介绍，在大桥建设过程中，建设团队首次在非洲应用了自主研发的水中承台吊箱一体式柔性止水施工技术，整个承台施工过程没有任何水下浇筑，最大程度降低建筑施工对湖水水质的影响。

作为坦赞铁路的建设者，中国土木扎根东非大地，自项目开工以来，为当地培养了200多名管理人员和技术工人，每年创造1600多个就业岗位，带动了当地近20个分包商和超过100个供应商参与项目建设。

据了解，马古富力大桥全线合龙后，将开展沥青摊铺及附属工程施工，预计将于2024年年底竣工通车，建成后将成为维多利亚湖上首座桥梁工程。作为连接坦桑尼亚姆万扎地区与邻国乌干达、卢旺达、布隆迪的重要交通枢纽，大桥的建设对提升坦桑尼亚国家形象，推进周边地区社会经济发展有重要意义。(完)

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