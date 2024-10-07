本报记者 宦 翔

日前，由中国外交部主办、中阿改革发展研究中心承办的中国—阿拉伯国家智库联盟（中阿智库联盟）首次会议在上海举办。来自中国和19个阿拉伯国家及阿盟近40家智库代表与会，部分阿拉伯国家驻华使节列席，围绕“坚持改革创新，推动新时期中阿高质量发展”“秉持包容互鉴，共促中阿高水平开放合作”“推动加沙停火，实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决”三大议题进行深入探讨。

“中国改革发展的经验值得阿拉伯国家学习借鉴”

中阿智库联盟于2024年1月成立，阿盟成为全球首个同中国签署建设智库联盟合作文件的地区组织。今年5月，习近平主席出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话，提出中方愿同阿方加快智库联盟等平台建设。

中国外交部副部长邓励在会议开幕式致辞中表示，中阿智库联盟是中阿传统友好关系深入发展、政治互信不断加深的结果，是双方交流互鉴、扩大合作的需要，也是中阿共迎挑战、共创未来的重要举措。期待中阿智库联盟聚焦服务发展、支持合作、促进和平、呼吁正义、扩大交流五个目标，为新时期中阿关系发展和“全球南方”合作提供有力智力支撑。

科摩罗外交与国际合作、阿拉伯事务、海外侨民、法语国家事务及非洲一体化部阿盟事务主管马舒尔·阿卜德雷曼表示，自2004年阿中合作论坛成立以来，阿中关系不断走深走实。当前国际形势正经历深刻复杂变化，阿中加强团结合作的必要性和重要性更加凸显。“阿中智库联盟建设有助于双方构建更广维度的人文交流格局，为构建面向新时代的阿中命运共同体贡献智慧和力量。”

“中国改革发展的经验值得阿拉伯国家学习借鉴。”约旦阿拉伯思想论坛成员、世界村研究中心主任马哈茂德·萨尔汉说，青年代表未来，肩负着传承阿中友好的重要使命。他建议双方加强青年交往，让更多阿拉伯国家青年认识中国，从中国的发展中获得启发；加强联合人才培养，提升青年能力建设，鼓励双方更多青年参与阿中友好事业，为阿中命运共同体建设注入更多生机活力。

吉布提研究中心学者亚当·德拉尔表示，在阿中合作论坛和共建“一带一路”框架下，中国为吉布提经济发展和民生改善提供了很多宝贵帮助，吉布提在地区互联互通中的能力和作用进一步提升。今年是阿中合作论坛成立20周年，站在新的历史起点上，吉中友好合作迎来更大发展机遇，发展前景广阔。

中阿改革发展研究中心执行理事长、上海外国语大学校长李岩松表示，当前中阿关系正处于历史最好时期，双方各领域务实合作全面推进。双方应进一步加强经验交流、资源共享，推动各领域合作，共同讲好中阿合作发展的故事，为中阿携手推进现代化贡献力量。

“共同弘扬阿中两大文明蕴含的文化价值”

近年来，中国和阿拉伯国家进一步扩大文明交流，实现更深层次的民心相通。“阿中智库联盟首次会议，开启了一项前景光明的事业。”阿盟助理秘书长艾哈迈德·哈塔比在致辞时表示，“希望双方以首届阿中峰会和阿中合作论坛第十届部长级会议成果为指引，共同弘扬阿中两大文明蕴含的文化价值，不断丰富阿中关系内涵。”

阿拉伯作家联盟叙利亚分会负责人穆罕默德·霍拉尼认为，阿中两大文明都拥有辉煌和悠久的历史。“阿中加强团结合作，不仅为世界和平发展注入正能量，而且为促进文明交流互鉴、维护世界文明多样性树立了榜样。中国坚定文化自信，不断推动中华文明重焕荣光，给阿拉伯国家带来了启示。”

中阿改革发展研究中心理事朱威烈建议，中阿携手研究文明交流互鉴的话语构建，探讨确定灵活有效的交流模式，丰富交流内涵，共同编写、出版有关图书刊物，增进对彼此的感性认识和理性认识。

总部位于埃及开罗的阿拉伯研究院院长卡迈勒说，中国提出构建人类命运共同体理念，强调国际关系的文明属性，倡导文明交流对话，反对文明对抗冲突。中国倡导全人类共同价值，强调任何一个国家、任何一个文明都没有权力把自己的价值观强加于人，阿拉伯国家普遍对此表示赞同。

突尼斯国家图书馆馆长哈立德·卡希尔谈到，如今突尼斯多所高校开设了中文课程，为突中语言文化交流搭建桥梁。他建议，双方进一步为促进在本国学习对方国家语言、历史和文化创造条件，加强翻译、出版、媒体等领域合作。

毛里塔尼亚国家博物馆管理办公室主任穆罕默德·安以“阿中文化交流的毛里塔尼亚样本”为题，讲述了毛里塔尼亚如何通过与中国开展互利合作，不断提升人文领域能力建设。“这些成果都证明阿中合作，尤其是毛里塔尼亚同中国的合作走在正确的道路上，前景光明。”

苏丹全球政治和战略研究中心主任阿卜杜勒阿齐兹·哈利勒认为，阿中都享有古老的文明传统和灿烂的文化成果，都提倡互学互鉴、和平共处，这种传统延续至今，两个文明之间有很强的亲近感。“我们愿继续同中国走包容互鉴之路，开展更加多彩的文化交流。双方密切人文等领域合作，有助于推动人类文明迈向更加光明的未来。”

中国外交部中阿合作论坛事务大使李琛表示，中阿双方理念相通，愿继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，进一步推动共建“一带一路”倡议同各阿拉伯国家发展战略对接，携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，实现互利共赢。

本次会议上，阿方代表充分肯定和赞赏中方秉持公道正义，为推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决作出的不懈努力。“我们赞赏中国在巴勒斯坦问题上采取的立场，”哈塔比表示，中国一贯致力于推动中东地区和平稳定，并为此发挥了重要作用。

“中国的发展旨在满足人们对美好生活的向往”

与会外方代表走进上海的园区、企业、乡村，考察传统产业转型升级、乡村振兴等内容，感受中国式现代化的生动实践，见证中国经济社会蓬勃发展和人民幸福生活。

正泰智电港位于松江经济技术开发区西部科技园区，已引入企业近百家，涵盖智能制造、生物医药、电子信息技术等相关产业，主导产业聚集度达90%以上。在智能电气展厅，先进的设备、精密的模型和创新的产品，吸引代表们驻足。摩洛哥驻华大使馆公使穆莱·穆萨维对高效光伏组件颇感兴趣，不断提问了解其运行原理和应用情况。他说：“这种先进的科技将经济、社会和环境有机统一，有助于构建协调均衡的发展格局。中国展现了强大的科技创新能力，树立了走可持续发展之路的榜样。”

“在毛里塔尼亚，越来越多中国生产的新能源汽车行驶在路上。来到中国，我进一步感受到中国产业升级和绿色发展的动能。”穆罕默德·安说，毛中、阿中之间的合作宽度广，深度不断拓展，双方都重视创新在经济发展中的作用，高科技合作将为毛中发展增添动力。

马桥镇同心村是闵行区10个保留保护村之一，以推进实施农民相对集中居住为抓手，重塑乡村空间，实现基础设施、生态环境、公共服务设施、产业布局全面提升。白墙灰瓦坡屋顶，保留了江南水乡风貌，生态循环农业重塑乡村肌理格局，休闲假日经济留住乡愁也富了村民。

“这是一种非常先进的乡村治理模式。”阿曼《观点报》总编辑哈提姆·塔伊感叹，“在这里，我们看到，随着中国乡村振兴和区域协调发展战略持续推进，城乡差距显著缩小。村民富起来了，乡村展现出生机与活力。”

天色渐晚。见到来访的客人，村民们在村口的广场上热情友好地同他们交流。得知其中一位村民已年逾九旬，黎巴嫩阿拉伯统一研究中心主任露娜·斯威雷竖起大拇指。她表示：“中国的发展旨在满足人们对美好生活的向往，村民们脸上的幸福感和满足感，生动表明中国式现代化成果显著，这是以人民为中心的现代化。”

《 人民日报 》（ 2024年10月07日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)