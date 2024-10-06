人民网里约热内卢10月3日电 （记者陈一鸣、时元皓）圣保罗消息：当地时间10月3日晚，由巴西圣保罗州立大学孔子学院举办的第九届圣保罗中国电影展在圣保罗文化中心拉开帷幕，来自中巴两国工商、文化、媒体界人士以及圣保罗州立大学孔子学院师生等近200人出席开幕式。

中国驻圣保罗总领事余鹏在第九届圣保罗中国电影展开幕式上致辞。中国驻圣保罗总领馆供图

中国驻圣保罗总领事余鹏在致辞中表示，今年是中巴两国建交50周年，文化交流是中巴关系的重要组成部分，影视合作是两国人文交流的重点领域。圣保罗州立大学孔子学院连续多年举办中国电影展，为热爱中国电影的巴西朋友呈现了百余部优秀中国影片。期待更多巴西观众通过荧幕走近中国、了解中国、感受中国，希望双方以影为媒开展更加广泛、紧密的文化艺术交流。

北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华在开幕式上表示，尽管中国和巴西相距遥远，但我们的心离得很近。本届电影展的主题是“最近的远方”，相信将通过展映的中国影片让巴西观众更好地理解中国文化，促进两国人文交流。

湖北大学副校长曾祥勇在视频致辞中表示，湖北大学不仅与圣保罗州立大学合办孔子学院，还通过设立巴西研究中心和拉丁美洲研究院，推动中巴两国学术交流和人文互鉴。湖北大学即将与圣保罗州立大学共同开设中文专业，进一步深化中巴两国在教育领域的合作。

第九届圣保罗中巴电影展于10月4日至15日在圣保罗文化中心举办，将为观众带来《走走停停》《追月》《中国高铁奇妙之旅》《人生》等14部优秀中国电影。开幕式上，放映了荣获第十四届北京国际电影节主竞赛单元“天坛奖”最佳影片、最佳编剧和最佳女配角三项殊荣的中国电影《走走停停》。

圣保罗州立大学副校长劳尔·吉马良斯、圣保罗市文化局副局长蒂亚戈·洛博、圣保罗市国际关系局局长办公室主任弗拉维奥·帕特里西奥、圣保罗文化中心主任丹达拉·阿尔梅达、巴西华人协会会长叶周永、圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·保利诺和中方院长叶丹等出席活动。

当地时间10月3日晚，由巴西圣保罗州立大学孔子学院举办的第九届圣保罗中国电影展在圣保罗文化中心拉开帷幕。巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

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