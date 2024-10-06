人民网里约热内卢10月1日电 （记者陈一鸣、宋亦然）利马消息：日前，秘鲁最大的华侨华人社团秘鲁中华通惠总局（以下简称“通惠总局”）举办联欢活动，庆祝中华人民共和国成立75周年。中国驻秘鲁大使宋扬出席活动并致辞，通惠总局主席陈金海、罗杰文、沈达坚和全体理监事以及旅秘华侨华人代表500多人出席活动。

中国驻秘鲁大使宋扬在活动上致辞。中国驻秘鲁大使馆供图

宋扬在致辞中回顾了新中国成立以来取得的巨大成就，表示中国用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。在中国共产党坚强领导下，中国迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期，党的二十届三中全会吹响了以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景的时代号角。亮眼的“中国答卷”令世界为之感叹，令海内外中华儿女为之自豪。

宋扬高度评价通惠总局和旅秘侨胞为祖（籍）国发展和中秘友好所作贡献，表示数代旅秘华人历经沧桑，用自己的努力赢得了当地官方和人民的尊重，也用真情不断浇灌着两国“血脉相通”的兄弟友谊，希望旅秘侨胞继续发扬爱国爱乡传统，为深化中秘友好合作、助力中国式现代化建设做出新的贡献。

宋扬强调，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，坚信在中国共产党领导下，在全国各族人民和海内外中华儿女的共同努力下，祖国必将完全统一，中华民族伟大复兴必将实现。

在活动现场，宋扬向通惠总局转交了中国人民解放军海军大连舰艇学院学员代表团今年7月29日参加秘鲁独立203周年庆典阅兵式时使用的国旗。陈金海、罗杰文、沈达坚接收并表示，将永远珍藏这面具有特殊纪念意义的国旗，妥善保管展陈，发挥好这面国旗的作用。

活动上，通惠总局醒狮团、秘鲁国家芭蕾舞团、孔子学院、旅秘侨胞等呈现了精彩的文艺演出。

活动上，通惠总局醒狮团、秘鲁国家芭蕾舞团、孔子学院、旅秘侨胞等呈现了精彩的文艺演出。孟可心 摄

活动上，通惠总局醒狮团、秘鲁国家芭蕾舞团、孔子学院、旅秘侨胞等呈现了精彩的文艺演出。孟可心 摄

中国驻秘鲁大使馆公使次旺平措，秘鲁福建同乡会会长杨志华、卢晓、林峰，浙江总商会会长楼兵强，川渝商会会长李冬生，秘鲁中资企业协会会长王星等出席活动。

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