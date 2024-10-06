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综合消息丨多国举行集会抗议以色列军事行动 呼吁立即停火止战

2024年10月06日14:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月6日电　综合新华社驻外记者报道：巴以新一轮冲突延宕已近一年，然而地区局势不仅未见平息之势，反而急转直下，多点蔓延。近日，多国爆发抗议示威等集会活动，呼吁以色列立即停火止战，避免加剧平民死伤、人道主义危机进一步恶化。

　　5日下午，大批示威民众聚集在美国首都华盛顿白宫附近街道，面朝白宫方向高喊反战口号，他们手中高举巴勒斯坦国旗，以及写有“停止美国对以色列所有援助”“与巴勒斯坦站在一起”等标语的牌子，声援巴勒斯坦人民，呼吁以色列立即停止杀害平民。据悉，华盛顿及周边地区民众还计划在7日举行烛光守夜活动，寄托对在巴以冲突中遇难者的哀思。

　　在美国洛杉矶市中心，数百名示威者5日举行集会和游行，呼吁巴勒斯坦和其他中东国家人民团结一致，争取和平与正义。

　　在意大利首都罗马，数千名支持巴勒斯坦的示威者5日举行抗议活动，反对以色列对加沙地带等多地发起军事行动。许多示威者手持巴勒斯坦国旗和黎巴嫩国旗，以及写有“解放巴勒斯坦”的横幅，高呼声援巴勒斯坦和黎巴嫩平民的口号，呼吁立即停火。

　　在波兰首都华沙老城的王宫广场，大批示威者5日中午聚集于此，他们高举“停止屠杀、停止占领”“杀戮不是自卫”“不要再多一枚炸弹”等标语，谴责以色列对巴勒斯坦发动的战争。据示威活动组织者介绍，类似示威活动当天还在克拉科夫、格但斯克等多个波兰城市举行。

　　在捷克首都布拉格，数百名示威者5日手持巴勒斯坦国旗以及“立即停火”“阻止以色列占领”“停止在巴勒斯坦的杀戮”等标语，声援巴勒斯坦，抗议以色列的军事行动。

　　在位于拉脱维亚首都里加的滨海艺术中心公园，当地民众5日举行纪念活动，反对以色列占领巴勒斯坦领土。活动中，很多人手持点燃的蜡烛，哀悼逝去的巴勒斯坦平民。

　　在也门首都萨那，数千名示威者4日举行游行集会，强烈抗议以色列对加沙地带和黎巴嫩发动的战争。当天，美英联军对萨那发动多次空袭，示威者除高呼反对以色列的口号外，还表达对美英两国支持以色列的不满。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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