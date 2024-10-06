新华社布达佩斯10月6日电 专访：中国电动汽车技术是机遇而非威胁——访匈牙利经济部长纳吉

新华社记者陈浩 康逸

匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿近日接受新华社记者专访时表示，对于欧洲来说，中国电动汽车技术既不是威胁，也不是危险，而是发展机遇。

纳吉9月到访中国，参观了不少工厂和企业，就高质量共建“一带一路”、旅游业发展以及电池回收等领域合作与中方进行了商讨。他在北京试驾了新款电动汽车后，表示中国的电动汽车技术非常先进。

纳吉说，近期一些中国企业开始谋划在欧盟进行本地化生产。“我认为中国电动汽车非常有竞争力，这不仅体现在中低端市场，不少车企也在高端市场发力。”

纳吉表示，加强对华合作是更好的办法，而不是设置惩罚性关税，“这（关税）是最糟糕的方式，会阻断整个人类和全球发展的正确道路”。

他表示，加征关税不是从经济角度出发，更多是从政治角度考虑，这在经济上是不合理的，会破坏整体发展，“我相信对话与合作才是最好的解决方案”。

纳吉认为，欧美不应固步自封，而应投入更多研发资金，并与中国开展良性竞争，这对各方都有好处。欧盟需要给予消费者更多支持，建立更多的配套充电设施，推动欧洲汽车行业的绿色转型，这也有助于解决欧盟面临的竞争力下降问题。

纳吉说，匈牙利政府支持经济开放和互联互通。中国公司进入欧盟市场是一个双赢局面。匈牙利是一扇向中国打开的大门，拥有稳定的政治环境和良好的投资环境，以及高素质的劳动力。近年来，匈中两国在汽车行业和动力电池领域都有不少合作案例，比亚迪、宁德时代等中国企业纷纷选择在匈牙利投资设厂。

今年是中匈建交75周年，两国关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。纳吉表示，匈牙利和中国是朋友，双方有着深厚友谊。近年来，匈中互信不断提升，合作日趋紧密。“我们以友好和善意对待中国人民，欢迎中国人民来到匈牙利。”

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