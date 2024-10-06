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黄金周中国游客到访泰国人数预计增长30%

2024年10月06日10:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月6日电 （记者简承渊）近日，泰国旅游局局长塔帕妮表示，今年10月1日至7日黄金周期间，中国游客到访泰国人数预计增长30%，将为泰国带来51亿泰铢的收入；泰国与中国之间的航班运力同比提升了70%。“这种强劲的增长势头显示了中国游客对泰国旅游市场的持续热情和回归趋势。”

旅客在泰国素万那普机场办理相关手续。人民网记者 简承渊摄

旅客在泰国素万那普机场办理相关手续。人民网记者 简承渊摄

塔帕妮表示，自泰中两国互免签证政策实施以来，今年前七个月，中国游客数量同比增长了122%，这表明签证便利政策在推动中国游客回流方面发挥了关键作用。“免签让更多的中国游客选择泰国作为度假首选地，大大增加了旅游收入。”她表示。

泰国艺术团体给游客表演当地传统舞蹈。人民网记者 简承渊摄

泰国艺术团体给游客表演当地传统舞蹈。人民网记者 简承渊摄

为了进一步吸引中国游客，泰国旅游局在9月和10月间推出了多项针对中国市场的推广活动。比如，泰国旅游局与五家中国领先的在线旅游平台合作，推出了多项特别促销活动，为持有中国护照的游客提供专属优惠。此外，泰国还启动了“Butter Bear”吉祥物宣传活动，进一步提升了泰国在中国游客中的知名度，加强泰中两国在旅游和文化领域的交流与合作。

(责编：崔译戈、张悦)

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