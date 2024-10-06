人民网迪拜10月4日电 （记者管克江、任皓宇）近日，由嵩山少林武术职业学院派出的“武林汉韵”表演团来到伊拉克北部库尔德地区的苏莱曼尼亚罗马剧院，为当地民众献上了一场刚与柔并济、力与美结合的文化演出。整场演出由《少林禅拳》《天地人和》《少林十八般兵器》《少林绝技》《古筝独奏曲》等12个节目组成，“少林功夫+传统民乐”的方式打动了在场1万多名观众。

演出场景。伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克总统夫人莎南·易卜拉欣·艾哈迈德在观看演出后表示，中国武术文化博大精深。“古老的武术和民乐相结合，讲述了人类面对逆境不懈奋斗的故事。”她期待未来能够有更多的交流机会，通过文化和艺术拉近两国人民之间的距离。

演出一景。伊纳斯·易卜拉欣摄

此次演出是中国驻埃尔比勒总领馆举办的庆祝中华人民共和国成立75周年活动之一。中国驻埃尔比勒总领事刘军表示，中华武术在促进中外人文交流活动中发挥着重要作用，期待中伊青年以“武”为媒，展现各自风采，加强文明交流互鉴。

剧院座无虚席。伊纳斯·易卜拉欣摄

据介绍，表演团还在埃尔比勒剧院进行了演出，在苏莱曼尼亚动力飞行武术学校和苏莱曼尼亚布莱安功夫武术学校同当地武术爱好者开展了交流。

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