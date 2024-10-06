人民网约翰内斯堡10月4日电 （刘畅）当地时间10月3日，由中国路桥签约、中交二公局第二工程有限公司承建的莫桑比克太特市雷沃布临时桥梁项目举行通车庆典。莫桑比克总统纽西和当地政要、政府官员，以及数千当地民众和参建项目的中莫员工齐聚现场，庆祝项目顺利通车。

在当地民众的欢呼声中，纽西为栈桥揭幕剪彩。中交二公局第二工程有限公司供图

在通车致辞中，莫桑比克政府相关负责人表示，太特市是莫桑比克西北部重要的工业和矿业城市，雷沃布临时桥梁的建成通车将有效缓解该地区的交通压力，为地区经济发展和改善民生问题作出重要贡献。莫桑比克政府对项目的顺利通车表示祝贺，对中国质量和中国速度表示赞赏，对中国建设者的付出表示真诚感谢。

大桥全景。中交二公局第二工程有限公司供图

项目建设期间，项目实施团队优化施工组织，强化工期管控，克服了工期紧任务重、海运材料到场时间不可控、物资设备转运难等诸多困难，鏖战6个月圆满完成栈桥建设任务，再一次赢得了平台公司、业主和当地政府对公司海外团队履约能力和工程质量的高度认可。

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