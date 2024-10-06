新华社金沙萨10月5日电（记者史彧）刚果（金）政府5日在位于东部的北基伍省首府戈马市启动猴痘疫苗全国接种工作。

刚果（金）卫生部办公厅主任穆博亚尼当天在戈马市举行的启动仪式上说，疫苗接种工作对防治猴痘至关重要，政府将不遗余力地应对猴痘疫情，继续扩大疫苗接种的地域和人群范围。

世界卫生组织5日发表声明说，刚果（金）现阶段猴痘疫苗接种工作优先考虑卫生工作者和一线应对人员、确诊病例的接触者及其接触者以及其他高危人群。疫苗接种将在北基伍省、赤道省、桑库鲁省、南基伍省、南乌班吉省和乔波省多地开展。

世卫组织4日发表声明说，刚果（金）为本轮猴痘疫情“震中”，截至9月26日该国今年共报告疑似病例30600例，其中死亡病例988例。刚果（金）卫生部长坎巴4日在记者会上说，刚果（金）共需要约350万剂猴痘疫苗，目前仅接收约26.5万剂疫苗，面临巨大缺口。

世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至一些从未报告过猴痘病例的国家。8月26日，世卫组织启动一项针对猴痘疫情的全球战略防范和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力遏制疫情蔓延。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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