新华社圣保罗10月4日电 通讯｜中国电影为中巴两国文化交流架起一座桥梁

新华社记者周永穗

3日晚，中国喜剧电影《走走停停》在巴西圣保罗文化中心影院展映，座无虚席的影院里不时爆发出阵阵欢笑声。电影讲述的北漂失意青年回到家乡后与家人朋友在走与停之间的挣扎和思考，为巴西观众了解中国打开了一扇窗。

“电影让我了解到中国的社会现象，一个中国家庭日常生活的幽默和情感让我深有感触，比家庭问题更重要的是人作为个体的意义。”观众梅拉妮·马西娅走出影院后对记者说。在她看来，虽然中国和巴西距离遥远，但通过电影可以拉近两国民众之间的距离。

随着《走走停停》的上映，第九届圣保罗中国电影展就此拉开帷幕。本届影展由圣保罗州立大学孔子学院首度携手圣保罗市市政厅和圣保罗文化中心举办，以“最近的远方”为主题，将展映14部中国电影佳作。影展将持续至10月15日。

中国驻圣保罗总领事余鹏在开幕式上致辞时说，期待更多巴西民众通过荧屏走近中国，期许中巴“以影为媒”，开展更为广泛、紧密的文化艺术交流与合作。

自2015年创办以来，圣保罗中国电影展已展映百余部优秀中国影片。据本届影展策展人石文学介绍，影展期间，巴西观众既能看到展现当代中国公共及私人生活的纪录片，也能接触到展现中国当代家庭和社会生活的影片。国产动画系列《熊出没》最新作品《熊出没·逆转时空》也将登场。

今年4月，巴西担任第十四届北京国际电影节主宾国。本届圣保罗中国电影展与北京国际电影节合作，特设“天坛映像”单元，展映《走走停停》《回西藏》等影片。

圣保罗州立大学孔子学院外方院长保利诺认为，电影是巴中两国文化交流的重要表现形式。“巴中两种文化符号就如同一个空间里点燃的两支蜡烛，其中一种文化不会窃取另一种文化的光芒，只会让光亮充满整个空间。越多的文化交织在一起只会变得更加丰富，如果更多的人能够互相理解，人们就会变得更加宽容和友好，世界也会变得更加和平。”他说。

影展特邀嘉宾、北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华表示，电影是国家形象的名片，它表现社会发展；电影也是民间名片，它表现凡人琐事。“对文化交流来说，电影是最好的选择。”

圣保罗大学传播与艺术学院教授塞西莉亚·梅洛研究中国电影超过15年。她对记者说：“中国电影已经获得征服中国以外观众的可能性。中国电影在中国特色基础上已变得更加国际化，为巴西和中国文化交流架起了一座桥梁。”

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