新华社基多10月5日电 题：75年来中国实现了历史性跨越发展——访厄瓜多尔前总统拉索

新华社记者廖思维

厄瓜多尔前总统吉列尔莫·拉索日前在首都基多接受新华社记者书面专访时说，新中国成立75年来取得了历史性的跨越发展，中国以其自身发展为世界创造了机遇，中方提出的三大全球倡议与厄瓜多尔的国际交往原则有着很高契合度。

回顾新中国成立75年来的发展历程，拉索感叹中国经过飞速发展跃升为世界第二大经济体。“尤其是改革开放以来，中国经济对世界经济增长的年均贡献率高达25％左右，中国政府让8亿人脱贫、将中等收入群体扩大至4亿人以上。”拉索说，“这些都是令人瞩目的发展成就，中国的经济实力、综合国力和国际影响力都实现了历史性跨越。”

拉索高度关注今年7月召开的中共二十届三中全会，认为这是中国全面深化改革、推进中国式现代化的“最新里程碑”。拉索表示，本次全会为发展中国家开展高质量合作开辟了广阔前景，通过优化中国的营商环境，也为外国企业创造了巨大机遇。

拉索说，在国际交往中，厄瓜多尔始终以维护正当利益为基础，持开放和主权独立的立场在多边或双边场合中开展对话。“我们重申应坚持多边主义，促进并保护人权和民主价值观，推动可持续、包容、有韧性的发展，着力消除贫困、减少不平等现象。”

拉索强调，中方提出的三大全球倡议，与上述原则有着很高契合度。

拉索说，自己任职期间曾明确表态支持全球发展倡议，拉美国家需要思考如何推动本地区公平、包容发展；全球安全倡议强调维护世界和平、防止冲突和战争、促进多边主义和国际团结，这些都是厄瓜多尔认同的方针；全球文明倡议呼吁国际社会增进文明对话交流、促进文化繁荣发展，以文明互鉴推动国家进步，他对此十分赞同。

拉索热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，相信中国将走向光明的未来。他表示，明年厄瓜多尔和中国将迎来建交45周年，这对于两国关系来说具有重大意义。

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