人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

市场人士降低美联储降息幅度预期

2024年10月06日09:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约10月4日电（记者刘亚南）多家美国研究机构4日表示，由于美国最新非农业部门新增就业人数表现好于市场预期，或将促使美国联邦储备委员会在调整利率政策时保持谨慎，预计11月降息幅度可能收窄到25个基点。

　　美国劳工部当天公布数据显示，9月美国失业率降至4.1%；非农业部门新增就业人数为25.4万，显著高于市场预期。

　　受就业数据拉动，纽约股市三大股指上涨，其中道琼斯工业平均指数收盘创历史新高。

　　美国银行、摩根大通、贝莱德等市场机构均认为，美联储在11月议息会议上的降息幅度可能不会是此前普遍预计的50个基点，而是25个基点。美国银行高级全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦表示，随着就业数据展现积极态势，美联储可能会收窄降息幅度。

　　芝加哥商品交易所集团一项美联储跟踪数据显示，9月就业报告发布后，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性超过90%，而降息50个基点的可能性降至零。

　　汇丰银行策略师马克斯·克特纳表示，数据支持看多风险资产的立场。他表示，投资者应持续关注全球股市、新兴市场国债等资产的表现。

　　今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部