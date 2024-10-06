新华社纽约10月4日电（记者刘亚南）多家美国研究机构4日表示，由于美国最新非农业部门新增就业人数表现好于市场预期，或将促使美国联邦储备委员会在调整利率政策时保持谨慎，预计11月降息幅度可能收窄到25个基点。

美国劳工部当天公布数据显示，9月美国失业率降至4.1%；非农业部门新增就业人数为25.4万，显著高于市场预期。

受就业数据拉动，纽约股市三大股指上涨，其中道琼斯工业平均指数收盘创历史新高。

美国银行、摩根大通、贝莱德等市场机构均认为，美联储在11月议息会议上的降息幅度可能不会是此前普遍预计的50个基点，而是25个基点。美国银行高级全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦表示，随着就业数据展现积极态势，美联储可能会收窄降息幅度。

芝加哥商品交易所集团一项美联储跟踪数据显示，9月就业报告发布后，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性超过90%，而降息50个基点的可能性降至零。

汇丰银行策略师马克斯·克特纳表示，数据支持看多风险资产的立场。他表示，投资者应持续关注全球股市、新兴市场国债等资产的表现。

今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。

(责编：崔译戈、徐祥丽)