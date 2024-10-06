新华社莫斯科/基辅10月4日电 热点问答｜顿巴斯重镇易手对俄乌战事影响几何？

新华社记者刘恺 李东旭

俄罗斯国防部3日证实，俄军已控制顿巴斯重镇乌格列达尔。乌克兰总统泽连斯基随后承认该地失守。乌格列达尔有多重要？各方对此地易手作何反应？未来战事走向如何？

乌格列达尔有多重要？

乌格列达尔曾是顿巴斯地区重要的产煤区，俄语字面意思为“煤之馈赠”，位于顿涅茨克地区和扎波罗热地区交界地带。城镇设在当地一个制高点上，地理构造复杂。2014年克里米亚事件发生后，乌方将乌格列达尔经营成一个巨大的军事堡垒。乌克兰危机2022年2月升级后，俄乌双方围绕该地的战斗持续了约两年。

俄军事分析专家认为，乌格列达尔与恰索夫亚尔、谢韦尔斯克、波克罗夫斯克等地形成了俄乌交战最前沿的“顿涅茨克弧线”。乌格列达尔是这条弧线西南端的重要节点，曾是乌军在顿巴斯地区的重要后勤保障和补给中心。美国有线电视新闻网将其称作“乌军南部与东部战线交汇处的重要堡垒”。

俄军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔·科罗琴科认为，控制乌格列达尔是俄军一次重要胜利，为俄军西进开辟了道路，“沉重打击了乌军和乌克兰当局的形象”。

各方作何反应？

乌克兰总统泽连斯基3日在与到访的新任北约秘书长吕特会面后举行的记者会上承认，乌军已失去乌格列达尔，并表示出于挽救乌军士兵生命和乌国家利益的考虑，乌军撤退是完全正确的。

早在9月底，随着乌格列达尔战况吃紧，乌军会丢失此地的消息就层出不穷。在一定程度上，乌国内对乌格列达尔失守早有心理准备。不过，这一消息仍可能打击其士气。

《纽约时报》报道称，俄罗斯拿下乌格列达尔后，不仅可以在顿巴斯进一步推进，还可以为通往克里米亚的铁路运输提供更多安全保障。美联社认为，乌格列达尔这座堡垒失守，凸显了乌当局日益恶化的处境，将削弱乌军在顿巴斯的防御能力。

战事走向如何？

乌克兰武装部队总司令亚历山大·瑟尔斯基3日表示，他已下令加强顿涅茨克东部地区的防御。乌方军事专家认为，因乌格列达尔地区有大量地雷和未爆炸弹药，加之雨季来临，俄军要从该方向迅速向北攻击波克罗夫斯克仍面临不少困难。

泽连斯基3日在与吕特会面后呼吁“西方击落俄罗斯袭击乌克兰的导弹和无人机”，并允许乌克兰使用西方提供的武器对俄境内目标进行远程打击。

美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格3日在记者会上称，美国总统拜登曾承诺，不会向乌克兰派遣地面部队，但美国会为乌方收复领土的努力提供帮助。

分析人士指出，吕特到访基辅，重申将继续向乌方提供军事支持。不久前泽连斯基赴美推销“胜利计划”，拜登政府宣布将向乌方提供更多军事援助。目前，俄乌仍看不到停战和谈的曙光。

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