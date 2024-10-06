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石破茂：愿与中方共同打造“建设性的、稳定的”日中关系

2024年10月06日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月4日电（记者郭丹　胡晓格）日本首相石破茂4日下午在日本国会发表施政演说时表示，将努力与中方共同打造“建设性的、稳定的”日中关系。

　　石破茂在施政演说中从内政、外交、民生、经济等多方面阐述了其执政主张，强调旨在打造“能获得国民认可、能与国民同心相连、安全、安心、富裕的日本”。

　　在对华问题上，石破茂表示，将继续推进与中国的战略互惠关系，推动两国各层级之间的沟通交流。同时，将通过对话与合作，努力与中方共同打造“建设性的、稳定的”日中关系。

　　在“保卫日本”问题上，石破茂主要阐述了其外交和安保战略。他指出，面对当前分裂与对立不断加剧的国际社会，应从现实出发，以国家利益为基础，处理好外交与防卫的平衡，实现国家及地区的和平与稳定。

　　在经济问题上，石破茂强调将通过“提高工资和增加投资拉动经济增长，实现成长性经济”。

　　在“保护国民”方面，石破茂主张通过重新审视社会保障制度，促进高龄者、女性及残障人士的就业，打造不限于年龄、充分发挥个体能力和个性的社会。他还表示将增设防灾省，应对日本国内频发的各种自然灾害，进一步做好灾后救助工作。

　　10月1日，石破茂当选日本第102任首相。连日来，日本各大媒体对石破内阁的支持率做了调查。日本共同社1日和2日进行的全国舆论调查显示，石破内阁支持率为50.7%，低于2021年岸田内阁新成立时的55.7%，也低于菅义伟内阁当时的66.4%。而《每日新闻》调查显示，石破内阁的支持率仅为46%。日媒评论称，石破内阁能走多远还需拭目以待。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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