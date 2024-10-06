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美新增人感染H5型禽流感病毒病例

2024年10月06日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月3日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心3日宣布，加利福尼亚州报告两例人感染H5型禽流感病毒病例，这是该州首次发现人感染禽流感病毒病例。今年4月以来，美国已报告16例人感染H5型禽流感病毒病例。

　　据美疾控中心介绍，加州新发现的两例确诊病例均在工作中接触过感染H5型禽流感病毒的奶牛。两例病例之间没有已知联系或接触，表明两者都是通过与动物接触感染。

　　美疾控中心表示，在接触过感染H5型禽流感病毒的动物后，人感染禽流感病毒并不意外。H5型禽流感病毒对美国公众健康造成的风险较低，上述病例不会改变这一风险评估。

　　据介绍，今年4月以来，美国共有5个州报告了16例人感染H5型禽流感病毒病例，包括得克萨斯州、密歇根州、科罗拉多州、密苏里州和加利福尼亚州。这16人中，有6人接触过受感染的奶牛群，9人接触过受感染的家禽，另有1人感染源不明。

　　美疾控中心建议公众采取防护措施，包括避免接触野生鸟类以及患病或死亡的动物，不要制作或食用未经高温消毒的牛奶或生奶酪。

　　据介绍，感染H5型禽流感病毒的常见症状包括结膜炎、流感样上呼吸道症状、发烧、咳嗽、喉咙痛、呼吸困难、流鼻涕、鼻塞及肌肉疼痛等。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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