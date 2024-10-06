新华社大马士革10月5日电（记者冀泽 程帅朋）伊朗外交部长阿拉格齐5日在叙利亚首都大马士革说，伊朗方面将对以色列的任何袭击行动做出相应回应。

在结束对叙利亚为期一天的访问后，阿拉格齐在新闻发布会上重申伊朗坚持“抵抗”以色列的承诺，表示伊朗对以色列的任何行动都会做出相应甚至“更强烈”的回应。

阿拉格齐还说，当务之急是实现加沙地带和黎巴嫩停火并帮助流离失所的黎巴嫩人。伊朗已向叙利亚提供了人道主义援助以帮助在叙境内避难的黎巴嫩人，预计很快会有更多援助抵达。

另据叙利亚通讯社5日报道，叙利亚总统巴沙尔和总理贾拉利同日分别会见阿拉格齐，并就地区局势和为黎巴嫩提供人道主义援助等问题进行了讨论。

巴沙尔在会见中强调叙利亚与伊朗的战略关系在应对该地区及人民面临的挑战和危险时的重要作用，表示伊朗的反击是对以色列持续侵犯该地区人民和国家主权的强有力回应。他敦促以色列“停止侵略和杀害无辜平民的罪行”，尊重有关国家和人民的合法权利。

中东局势近日持续升级。以色列军方9月29日袭击也门胡塞武装控制的港口和发电站等目标，10月1日宣布对黎巴嫩南部的真主党目标进行地面打击，2日又空袭巴勒斯坦加沙地带和叙利亚。为回应以色列近期一系列行为，伊朗1日晚向以色列大规模发射弹道导弹。

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