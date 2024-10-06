新华社北京10月5日电 综合新华社驻外记者报道：以色列军队与黎巴嫩真主党当地时间4日晚和5日凌晨在黎南部地区继续激烈交火。真主党方面称以方进攻被击退，另有以军人员伤亡。与此同时，多国陆续撤离在黎本国公民，一些国家重申以色列应立即停止当前的军事行动。

黎巴嫩真主党5日在声明中说，一支以军地面部队4日23时企图向黎边境小镇阿戴萨推进，真主党成员与之交火，造成以军人员伤亡、被迫撤退。此后，5日凌晨1时50分，以军再次试图接近阿戴萨，真主党阻滞了以军的推进，冲突仍在继续。

另据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台5日报道，真主党5日凌晨分别向以色列北部三处以军据点发射火箭弹。报道同时说，以色列无人机袭击了黎北部城市的黎波里附近难民营的一处住宅，导致巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅指挥官赛义德·阿塔拉·阿里和3名亲属身亡。

以色列国防军4日发表声明称，黎巴嫩真主党通信网络负责人穆罕默德·拉希德·萨卡菲死于以军3日的空袭。另据黎巴嫩安全部门消息，以战机4日清晨空袭了黎东部迈斯纳边境口岸附近的一条跨境公路，切断了黎巴嫩通往叙利亚的道路。以军方3日称，黎巴嫩真主党通过该边境口岸从叙利亚走私武器。

伊朗外交部长阿拉格齐4日到访黎巴嫩期间警告以色列，如果以方对伊朗发动袭击，伊朗将展开更强烈的严厉报复。阿拉格齐当天在贝鲁特与黎国民议会议长纳比·贝里等黎方官员举行了会见。另据伊朗外交部消息，阿拉格齐5日前往叙利亚进行访问。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗最高领袖哈梅内伊4日在德黑兰主持仪式悼念日前遇袭身亡的黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉时表示，伊朗武装部队1日晚对以色列的军事打击行动是对以色列和美国所犯罪行的“最小惩罚”。他说：“将来如果有必要的话，我们还会这样做。”

埃及外长阿卜杜勒阿提4日与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话，谴责以色列对黎巴嫩的袭击，称埃及和沙特将继续协调，应对以色列军事行动给地区带来的风险。埃及和沙特强调，当务之急是向黎巴嫩人民提供人道主义援助。

据阿曼通讯社报道，阿曼外交大臣巴德尔4日撰文表示，只有结束以色列对巴勒斯坦的非法占领，才能从根本上解决当前危机。巴德尔敦促以色列停止其在加沙地带、约旦河西岸和黎巴嫩的军事行动，并呼吁国际社会采取集体行动，结束以色列对巴勒斯坦的非法占领。

与此同时，多国陆续组织撤离在黎本国公民。从黎巴嫩撤离的首批100多名荷兰公民4日晚乘军用飞机抵达荷东南部城市埃因霍温；德国外交部表示，已协助撤离219名在黎德国公民；韩国外交部5日说，96名韩国公民已搭载韩国军用飞机回国；日本3日向黎巴嫩派遣两架运输机撤离在黎日本公民。澳大利亚、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、英国等也在组织撤离本国公民行动。

联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦3日在纽约联合国总部告诉媒体记者，联合国派驻黎南部边境地区的维和部队决定暂时继续驻扎原地。此前，以色列称即将对黎真主党目标展开地面行动，要求黎南部维和人员尽快撤离。

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