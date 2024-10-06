新华社瓦莱塔10月5日电 （记者陈文仙）马耳他总理阿贝拉4日表示，期待马耳他和中国开展更多务实合作，推动互利共赢，为两国人民营造更美好未来。

阿贝拉当晚在马耳他东南部城市马尔萨举行的庆祝马中首个蓝鳍金枪鱼合作平台2024加工季开工仪式上说，这一平台的落成为两国经贸合作开启了又一个“充满希望的新篇章”，是两国经济合作不断深化的象征。

中国驻马耳他大使馆临时代办彭熠军表示，中马两国经贸关系的本质是互利共赢、共同发展，为两国人民带来福祉，也为中欧关系健康稳定发展注入正能量。

马耳他水产养殖公司董事长萨尔武·埃卢尔表示，马耳他蓝鳍金枪鱼出口到中国，得益于两国在发展“蓝色经济”方面的共识。

阿贝拉在仪式结束后接受新华社记者采访时表示，马中两国关系紧密，合作基础牢固，欢迎更多中国企业来马耳他进行高质量投资。

中马首个蓝鳍金枪鱼合作平台由马耳他水产养殖公司与山东海洋集团旗下的山东深远海发展有限公司共同打造，合作范围涵盖蓝鳍金枪鱼的贸易、运输、加工等。

《 人民日报 》（ 2024年10月06日 03 版）

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