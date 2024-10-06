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推动中挪友好不断向前发展（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

侯 悦
2024年10月06日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年10月5日是中国和挪威建交70周年纪念日。中挪虽然历史文化、政治制度不同，但在双方共同努力下，两国关系保持健康稳定发展，务实合作不断深化。9月9日，习近平主席在北京会见对中国进行正式访问的挪威首相斯特勒。两国领导人深刻总结建交70年经验，就进一步深化双边关系作出战略规划。

　　中挪是以诚相待的朋友。挪威是最早同新中国建交的西方国家之一。70年来，中挪关系经受住了国际风云变幻的考验，不断迸发新的生机。两国人民相互尊重、相互欣赏、相互学习，结下了宝贵友谊。回顾中挪关系70年历程，友好和合作是主旋律。历史经验表明，要保持两国关系平稳健康发展，最重要的是坚持相互尊重、求同存异，包括尊重彼此核心利益、照顾对方重大关切。

　　中挪是互利共赢的伙伴。两国经济高度互补，务实合作成果丰硕。中国是挪威在亚洲最大贸易伙伴。今年上半年，中挪贸易额同比增长近10%，挪威对华出口增长近32%。160多家挪威企业在华投资兴业，深耕绿色环保、农渔产品、海事海工等领域，其中不乏挪威船级社等已进入中国100多年的企业。中国的绿色航运、电动汽车等也为挪威加速绿色转型、实现减排目标提供了更多更优选择。中挪两国人民受益于日益密切的经贸合作，对双边关系进一步走深走实充满期待。

　　中挪是志趣相投的同路人。两国在维护世界和平与安全、维护自由贸易等方面拥有广泛共识，在联合国、世界贸易组织等多边平台保持密切沟通协调。面对气候变化等全球性挑战，中挪都坚定支持通过国际合作寻求解决方案，以各自实际行动兑现气候承诺。斯特勒首相访华期间，中挪两国共同签署关于建立绿色转型对话的联合声明，通过建立机制深化绿色合作。

　　中共二十届三中全会作出了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署，释放出进一步扩大高水平对外开放的明确信号，为中挪实现共同发展提供新机遇。中国欢迎挪威企业继续深耕中国市场，分享中国发展红利。中方愿同挪方加强绿色转型合作，携手推动经济全球化、维护多边贸易体系。

　　站在新的历史起点，中方期待同挪方赓续友谊、拓展合作，打造清洁能源、环境治理、海事海工、人文交往等领域合作新亮点，推动中挪友好不断向前发展，更好造福两国人民。

　　（作者为中国驻挪威大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月06日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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