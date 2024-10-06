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开创兼顾本国繁荣与全球合作的新范式（国际论坛·读懂中国·读懂中国式现代化）

余德烁
2024年10月06日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国式现代化开创了兼顾本国繁荣与全球合作的新范式。通过促进文明对话和共同发展，中国正不断为全球和平与繁荣贡献智慧和力量

　　

　　中国是一个拥有五千多年文明史的泱泱大国，历经沧桑而屹立于世界。今日中国，正绽放蓬勃发展活力，不断为世界提供机遇。

　　36年前，我初次接触中文，便对中国这个伟大的东方国度心生向往。如今，我已在多国高等学府任教三十一载，访问中国的次数已经超过50次。今年以来，我3次踏上中国土地。1月，我访问了昆明、深圳、广州；4月，踏足长沙、天津与厦门；7、8月间，游历广州与上海。

　　上世纪80年代，中国基础设施仍较为薄弱，鲜有高楼，亦无高铁飞驰。如今，中国的变化翻天覆地，令人叹为观止。截至2023年年底，中国的高速公路总里程已达18.36万公里，高铁运营里程达4.5万公里，堪称人类工程史上的奇迹。高铁、高速公路等一流基础设施作为国家现代化的标志，展现了中国发展取得的巨大成就。中国城市的天际线早已今非昔比，现代化建筑鳞次栉比，勾勒出一幅发展进步的恢弘画卷。

　　中国走出了一条适合本国国情的发展之路，既保留中华传统文化的精髓，又广泛吸纳国际先进经验。中国用几十年时间走完了西方发达国家几百年的工业化历程，令人刮目相看。

　　中国尊重文明多样性，倡导不同文明之间加强平等对话。中华文明始终尊重并接纳他者之长。在经济全球化浪潮中，中国强调各国是你中有我、我中有你的命运共同体，秉持交流互鉴精神，促进世界各国共同进步。这充分体现了对其他国家文明文化与发展经验的包容和尊重，深刻诠释了“海纳百川，有容乃大”。在世界舞台上，中国坚定文化自信，倡导和平共处与互利合作，推动缓和紧张局势，促进全球和平发展，积极践行“以和为贵”理念。

　　中国正着力推进高质量发展，在创新发展、绿色发展方面取得重要成就。通过坚持不懈推动科技创新、数字化转型和绿色发展，中国努力走出一条经济可持续与竞争力并存的发展新路。在经济全球化深入发展的今天，中国不仅关注自身可持续发展，更通过广泛的国际合作，携手各国共同应对气候变化等全球性挑战。中国大力投资绿色能源、智能制造等领域，不仅推动本国产业结构调整，更为各国提供了合作机遇。“一花独放不是春，百花齐放春满园”，中国式现代化为世界带来了新的发展启示与机遇。

　　中国式现代化开创了兼顾本国繁荣与全球合作的新范式。通过促进文明对话和共同发展，中国正不断为全球和平与繁荣贡献智慧和力量。

　　（作者为英国巴斯市前副市长、汉学家）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月06日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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